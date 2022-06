Cebu binigyan ng 3 araw para bawiin ang pag-alis sa mask mandate

Binigyan ng Department of Interior and Local Government (DILG) ng tatlong araw ang Cebu provincial government para bawiin ang kautusan nito na nagtatanggal ng mandato kaugnay ng pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces ng probinsya.

Kung hindi pa rin ito maamyendahan sa ibinigay na panahon, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na sisimulan na ng DILG ang legal na aksyon laban sa aniya ay paglabag sa Executive Order No. 151 series of 2021 na kaugnay ng pagpapatupad ng alert level system para sa COVID-19 response.

Itinuturing din ni Año na kabalitunaan ang pagluluwag sa face mask mandate ng Cebu provincial government, gayong nananatili ito sa Alert Level 2. Dagdag pa ni National Task Force against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon, higit kalahati pa lang ng populasyon ang fully vaccinated sa probinsya.

“‘Yun ‘yung irony. Sinasabi natin na alert level 2 ka, pero gusto mo tanggalin yung masking. In so doing, they are violating actually, several executive orders, that is why they are in conflict now. At kung hindi natin ito mare-resolve in 3 days, we will pursue legal action,” sabi ni Año.

“Mayroong nagaganap na mga consultation today, at dialogue with the governor and provincial councilors. I am in touch with my regional director, I’ll be waiting for the development. We’ll give them time. Over the weekend, to amend, rectify, adjust, to make it consistent with the executive order 151. Pagka ma-exhaust na natin lahat yun, we will do appropriate legal action,” dagdag niya.

“Cebu has a vaccination rate of I think just a little over 50%, the province of Cebu, and that needs some work,” ayon naman kay Dizon.

Sabi ni Año, maging si Justice Secretary Menardo Guevarra ay naniniwalang labas sa kapangyarihan ng local government ang pagpapasa ng executive order na kokontra sa national laws at EOs.

“Ang pinaka-glaring violation, ‘yung pag-violate sa EO 151. Sa mga jurisprudence, ang national law, including executive order, cannot be superseded by any local government executive order or ordinance. Otherwise, that is considered a graft practice and they will be accountable for that,” aniya.

“Hindi natin nire-recognize ‘yung EO at saka ordinansa na ginawa nila. Sabi nga ni Sec. Guevarra ng DOJ, ultra vires, it is beyond their powers to contradict any national statute, including laws and EOs,” dagdag ni Año.

Giit niya, “mandatory” pa rin at hindi “optional” ang pagsusuot ng face mask sa bansa. Muling inabisuhan ng DILG ang pulisya na mahigpit na pagpapatupad ito.

“Ang ating number 1 consideration kasi ‘yung safety at saka health ng mga kababayan natin. Pag tinanggal natin yung masking, sinabi ng medical at health experts, pwedeng mag-surge na naman yan. ‘Yun ang ating worry, kaya hindi pwedeng papayagan natin na magkakaroon ng ganyang polisiya o executive order or ordinansa na contradicting yung ating national laws, including executive orders,” sabi ni Año.

“Nagbigay na tayo ng kautusan sa law enforcers pati sa Philippine National Police to continue to implement the guidelines in the implementation of the alert level system… ‘Yung mga kababayan natin pinapaalalahanan natin na magsuot kayo ng mask at huwag natin bayaan na maging kampante tayo,” dagdag niya.

Ayon kay Health Sec. Francisco Duque III, hindi lang panlaban sa COVID ang face mask, kundi pati sa ibang sakit, tulad ng monkeypox, na pwede aniyang makahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets.

Sa Quezon City, nagpaalala si Mayor Joy Belmonte sa mga residente na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng face mask mandate.

Ayon sa alkalde, sa ngayon, nananatiling “manageable” ang active COVID cases sa lungsod na nasa 330. Sa kabila ng numerong ito, sinabi ni Belmonte na karamihan dito ay mild at “halos walang” COVID patients sa LGU hospitals sa lungsod.

“Mayroon po kaming ordinansa kung saan minamandato po talaga ang pagsuot ng mask. Hindi po namin ito nili-lift, hindi po namin ito inaamyenda. Ito po’y tuloy-tuloy lang namin ine-enforce,” sabi ni Belmonte.