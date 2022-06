Pag-aresto ng pulisya sa ilang bahagi ng Tinang 83 noong Hunyo 9, 2022. Mark Saludes, ABS-CBN News

Humarap sa Capas Hall of Justice ngayong Biyernes ang mga magsasaka at peasant advocates na bahagi ng tinaguriang "Tinang 83" para sa kanilang arraignment sa kasong illegal assembly at malicious mischief.

Inaresto ang mga ito nang sirain umano ang tubuhan ng isang kooperatiba sa Barangay Tinang dahil sa alitan sa karapatan sa lupa na pinag-aagawan dahil sa Agrarian Reform Law sa Hacienda Tinang sa Concepcion, Tarlac.

Ayon kay Atty. Jo Clemente, lead counsel ng Tinang 83, karagdagang 3 kaso ang isinampa laban sa grupo.

"Ito 'yung violation of Article 151, 'yung resistance and disobedience of person in authority, at saka 'yung obstruction of justice and usurpation of real rights," sabi ni Clemente.

Magkakaroon pa ng imbestigasyon sa Office of the Provincial Prosecutor sa Tarlac City sa Hunyo 29.

Samantala, sinabi ng Department of Agrarian Reform na maaaring ipaskil na nito ang listahan ng initial agrarian reform beneficiaries sa harap ng Hacienda Tinang ngayong Biyernes ng hapon.

Nasa 177 sa 236 na benepisyaryo ang posibleng magawaran na ng titulo.

Umaasa naman ang magsasakang si Felino Cunanan Jr. na mapabibilang siya sa listahan.

"Sa kagaya po naming mahihirap, malaking bagay na maigawad sa amin ang lupa, meron kaming mapagtatamnan hindi gaya ngayon 'yung mga kasama ko nagkakangkong sa sapa para mabuhay," sabi ni Cunanan.

Ilan sa mga rason umano kung bakit naantala ang pagbibigay ng titulo sa ibang magsasaka ay ang pagbebenta umano nila ng rights sa ibang tao at pagtatayo ng establisimyento.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC