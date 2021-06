Matapos pumalya ang eZConsult: QC bubuo ng bagong booking system sa bakuna

MAYNILA — Maglalatag ng bagong online registration system ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga nais magpabakuna kontra COVID-19.



Tiniyak ni QC Mayor Joy Belmonte na maayos man o hindi ang eZConsult platform ng Zuellig, gagawa sila ng bagong sistema para mapadali ang proseso ng bakuna para sa mga taga-lungsod.





Sakaling hindi masapul ng Zuellig, namamahala sa eZConsult, ang ultimatum ni Belmonte sa Biyernes, may ipapalit na aniya sila rito.



Para kay Belmonte, hindi na katanggap-tanggap ang muling pagpalya ng eZConsult dahil noong Marso nang mag-rollout sa A1 at A2 sectors ay bumagsak na rin ito.

"Kung maayos naman po nila 'yan by Friday sa awa ng Panginoon pero ang gagawin din po natin dahil marami pa rin pong nahihirapang makapasok sa sistema kahit na po hindi mag-crash I'm introducing a new online registration system as well," sabi ni Belmonte.

Noong nakaraang linggo ay nag-init ang ulo ni Belmonte sa eZConsult matapos itong pumalya sa pagbubukas ng bakuna sa A4 category. Banta pa ni Belmonte, kakasuhan nila ang Zuellig kung hindi ito maisasaayos.

Sa ngayon, inaabisuhan ang mga residenteng makipag-ugnayan muna sa barangay kung gustong magpabakuna.



Aminado naman ang opisyal ng Zuellig pharma na hindi nila inaasahan ang dami ng mga taong sabay-sabay na nagpaparehistro sa pagbabakuna sa Quezon City kaya nagkaaberya ang kanilang system.



Dahil dito, humingi ng paumanhin sa mga taga-QC si Zuellig Pharma chief business officer Jannette Jakosalem.



Patuloy aniya ang kanilang system upgrade sa eZConsult.

Tiniyak naman ni Jakosalem na hindi nila tatalikuran ang ipinangakong serbisyo sa QC LGU.