Kaso ng mag-iinang nasawi itinuro sa amang binawi rin ang sariling buhay

Lumabas na ang autopsy report kaugnay ng pagkamatay noong Martes ng isang mag-anak sa Biñan, Laguna.

Base sa ulat ng Scene of the Crime Operatives (SOCO), mga sugat sa ulo at saksak sa leeg ang ikinamatay ng inang si Jolly Espinas.

Nagtamo rin si Espinas ng basag sa ulo matapos martilyuhin, sabi ni Lt. Col. Giovanni Martinez, hepe ng Biñan police.

Mga saksak din ang tinamo ng magkapatid na mga batang may edad 7 ang 1 taong gulang.

Mismong kinakasama ni Espinas at ama ng mga bata na si Johnny Martinez ang itinuro ng mga awtoridad na nasa likod ng krimen.

Tinapos umano ni Martinez ang sarili niyang buhay matapos patayin ang mag-iina.

"Death due to asphyxia, by hanging.. Mayroon po siyang stab wounds... pero sabi ng SOCO, mababaw lang," ani Martinez.

Ayon kay Veronica Valderama, kapatid ni Espinas, walang nabanggit na problema ang kaniyang kapatid.

Pero ilang araw bago ang krimen, umuutang umano ito ng pera sa kanilang ate na nasa ibang bansa.

"Hindi naman po sinabi kung saan gagamitin. P1,000 daw po hinihiram," ani Valderama.

Ayon kay Martinez, depresyon dahil sa problema sa pera ang nakikitang dahilan sa ginawa ng padre de pamilya matapos itong mawalan ng trabaho bilang bus driver.

Kinuha na ng pamilya ni Martinez ang kaniyang labi habang iuuwi naman sa Bayambang, Pangasinan ang labi ng mag-iina.

Nanawagan din si Valderama ng tulong para sa gastusin.

Para sa Biñan police, sarado na ang kaso sa krimen, lalo't walang ibang itinuturo ang mga nakalap na ebidensiya at testimonya na responsable kundi ang padre de pamilya.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

EDITOR'S NOTE:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at depresyon.

Kabilang na rito ang Natasha Goulbourn Foundation na handang tumugon kahit na anong oras.

Narito ang kanilang hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776