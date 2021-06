'Ilang diskarte sa EDSA habang may pandemya nagpasama pa ng trapiko'

Watch more in iWantTFC

Pinalala umano ng ilang polisiya ng pamahalaan ang trapiko sa EDSA na isa sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, ayon sa isang traffic engineer.

Nagbabala rin si engineer Rene Santiago na mas bibigat ang trapiko sa EDSA kapag balik-eskuwela at -trabaho na ang mga estudyante at manggagawa.

Isa umano sa mga maling ginawa ng pamahalaan ang pagsasara sa mga U-turn slot para bigyang daan ang EDSA busway.

"The worst thing that was done ay ang daming sinara ng MMDA (Metropolitan Manila Development Authority) na U-turn," ani Santiago.

"Pinahaba mo ang tatakbuhin ng vehicles para makaikot sa dulong slot... that added more traffic on that portion of EDSA," aniya.

Mali rin daw ang ginawang isang lane na lang para sa mga bus.

Sa pag-aaral ni Santiago, nasa 3,000 pasahero lang ang kayang isakay ng busway kada direksiyon kada oras kompara sa 8,000 bago ang pandemya.

Hindi rin daw nakatulong ang itinayong bike lane sa EDSA.

"They’re not supposed to be on EDSA because that’s a main arterial road," aniya.

Pero ipinaliwanag ni MMDA Chairman Benhur Abalos na hindi naman binawasan ang mga lane kundi binawasan ang lapad ng mga ito, na tinatawag na lane dieting.

"Malaking bagay ang bus carousel. Ang buses dati occupy 2 or 3 lanes sa right side. Ngayon, at least 1 lane lang sila. 'Yong lanes natin, they’re very large. Pinaliit natin just enough for vehicles or cars," ani Abalos.

Titingnan din daw ng MMDA kung nakakasagabal sa trapiko ang mga bike lane sa iba pang major roads.

Ayon din kay Abalos, malaking bagay sa pagluwag ng daloy ng mga sasakyan sa EDSA ang Skyway Stage 3.

Makakatulong din sa pagluwag ang pagtatayo ng pamahalaan ng mga bagong tulay at kalsada.

Sa tala ng MMDA, nasa 383,000 sasakyan na ang dumadaan sa EDSA kada araw.

Malapit-lapit na ito sa average volume count sa EDSA na 405,000 sasakyan kada araw bago ang pandemya.

Pero kung average speed ang pag-uusapan, mas mabilis naman umano ang usad ng mga sasakyan, na nasa 24 kilometers per hour (kph) kompara sa 11 kph bago ang pandemya.

Kahit dumami ang mga sasakyan sa EDSA, hindi pa raw ibabalik ng MMDA ang number coding scheme dahil limitado pa rin ang pampublikong sasakyan.

"Sabi ng IATF, bawat kotse dapat one seat apart. Maingat pa rin tayo sa hawaan [ng COVID-19]. Kung may number coding, baka magsiksikan sa isang kotse," ani Abalos.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News