Duterte admin minaliit ang posibleng imbestigasyon ng ICC sa drug war

MAYNILA — Minaliit lamang umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ebidensiyang nakalap ni dating International Criminal Court (ICC) Prosecutor Fatou Bensouda hinggil sa war on drugs sa Pilipinas.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pawang mga media report lang kasi ang basehan na hindi umano tatanggapin sa kahit anong korte.

"We are confident. Even if magpatuloy pa iyan sa imbestigasyon eh ang sinasabi ko nga kung puro galing naman sa media ang gagamiting sources at makakaliwang grupo, hindi po iyan tatayo," ani Roque.

Pero mismong si Bensouda, nagsabi sa kanyang huling pahayag bago matapos ang kanyang termino, meron silang pinangangalagaan na mga ebidensiya.

"I must stress that the Philippines preliminary examination has been at an advance stage now for over a year, well before the December announcements. There were, however, some concrete evidence preservation opportunities related to the Philippines situation which we felt it was our responsibility to pursue," ani Bensouda.

Inuna muna ni Bensouda na masigurong mapapangalagaan ang mga ito bago humingi ng permiso na ituloy ang imbestigasyon at ihayag ito sa publiko.

Para sa Human Rights Watch, hindi pa ngayon ang panahon para pag-usapan kung hearsay o sabi-sabi lang ang ebidensiya dahil may imbestigasyon pang mangyayari.

Pero ngayon pa lang, magagamit na umano ang mga pahayag ng Pangulo na nag-uudyok na patayin ang mga gumagamit ng droga para ipakitang may ganitong polisiya ang gobyerno.

"These statements are highly relevant to show this policy that exists. Now whether or not it's sufficient to show individual culpability, again, that's a question for the prosecutor to determine and the evidence has to tell the story," ani HRW International Justice Program Associate Director Param-Preet Singh.

Tingin naman ni forensic pathologist Raquel Fortun, makakatulong na tingnan ang mga resulta ng autopsy reports para makita kung sinadya nga bang patayin ang mga biktima sa war on drugs.

"If you see multiple gunshot wounds then the intent to really finish off, to really kill is there. If they aim for the chest, you’re going to kill people that way, vital organs are there. You aim for the head, you don't intend for these people to survive," aniya.

Inaasahang aabot ng 3 buwan bago makapagpasya ang pre-trial chamber kung papayagan na ituloy ang imbestigasyon sa Pilipinas.

Isinumite ni Bensouda ang kanyang request noong Mayo 24.

Ayon kay Singh, base sa nasa 6 na imbestigasyong hiniling ni Bensouda, wala pang tinatanggihan ang pre-trial chamber.

Gayunman, nilinaw niya na kung tutuloy man sa imbestigasyon, magtatagal ito pero hindi magiging hadlang ang pagtanggi ng gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan.

"The ICC has conducted these kinds of investigations without the cooperation of the government whose policies may be the issue. And so the lack of cooperation may delay the investigation. It certainly makes it more challenging, but by no means does it make it impossible to move forward," ani Singh.



Pero ang malinaw din sa panuntunan ng ICC, kailangan ang personal na presensiya ng akusado sa paglilitis kaya ang malaking hamon, paano maipapatupad ang arrest warrant, kung magkakaroon man.