Graduation, moving up ceremony sa ilang paaralan ginawang drive-thru

Tulad ng pag-aaral, virtual na rin ang graduation o moving up ceremony ng mga paaralan, isang taon mula nang magsimula ang pandemya.

Pero kakaiba ang graduation sa ilang paaralan, gaya ng Shining Light Academy sa Cagayan, dahil ginawa itong drive-thru.

Isa-isang pumasok sa graduation venue ang magkakatulad na mga van, lulan ang mga estudyante at kanilang mga magulang.

Para mapanatili ang physical distancing, walang bumaba sa sasakyan habang pinapanood ang programa sa stage.

Imbes na magmartsa, nag-drive-thru ang mga van malapit sa stage para kuhanin ng estudyante ang kaniyang diploma, na isa-slide sa kaniya.

Doon din sa loob ng van magpapa-picture ang estudyante suot ang toga.

"We really want to stand out and think outside the box," sabi ni Pastor Joseph Samuel, direktor ng paaralan.

"For the last one year, our students have been facing the screen so we said, 'Why not the graduation would be beyond the screen?'" aniya.

Halos ganoon din ang nangyari sa Bacolod Tay Tung High School.

Isa-isa ring pumila ang mga sasakyan lulan ang mga estudyante at kanilang magulang, at pumasok sa school covered court.

Pero imbes na sa loob ng sasakyan, sandaling lumabas ang estudyante at magulang para magmartsa papuntang stage at kuhanin ang diploma.

"They followed the programs inside their cars via Zoom," anang principal na si Philip Carpina.

"When they go to the stage they just pick up their certificates and go to the stage and have their picture taking," dagdag ni Carpina.

Malaking bagay umano para sa mga estudyante at magulang ang drive-thru graduation dahil kahit papaano'y pisikal nilang naramdaman ang pagtatapos at hindi natengga lang sa loob ng bahay.

Ayon sa Department of Education, hindi nila kokontrahin ang drive-thru graduation at moving up ceremony ng mga paaralan basta susunod sa mga health protocol.

Kailangan din umanong makakuha ng clearance muna mula sa local government unit at parent-teacher association.

Tiniyak naman ng mga paaralan na nakakuha sila ng permiso mula sa lokal na pamahalaan bago isagawa ang drive-thru ceremonies.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC