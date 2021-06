Comelec, PNP nagbabala vs e-money transfer pambili ng boto sa Halalan 2022

MAYNILA - Bago pa man umarangkada ang pangangampanya ng mga kandidatong sasabak sa Halalan 2022, nagbabala na ang Commission on Elections (Comelec) at ang Philippine National Police (PNP) nitong Huwebes sa posibleng talamak na vote-buying gamit ang bagong teknolohiya.

Ayon kay Comelec Spokesman James Jimenez, hindi nila isinasantabi ang posibillidad na maging advanced na ang sistema ng vote-buying sa bansa sa pamamagitan ng mga e-wallet o electronic money transfer.

Aminado si Jimenez na wala silang kontrol sa usapin ng pagpapadala ng pera gamit ang mga naturang e-money transfer.

“Kami din sa Comelec, nakikita namin yung posibilidad n'yan (vote buying gamit ang electronic money transfer), particularly nung nagsimula yung pandemya. Talagang nakita naman natin, maraming gumagamit ng money transfer na mga e-wallet," ani Jimenez.

"We’ve been giving it some thoughts also. Pero kasi, talaga namang walang control ang Comelec sa usaping electronic transfers ng pera eh," dagdag ng opisyal.

Naninwala si Jimenez na sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay makipag-ugnayan sa mga kompanyang nag-aalok ng serbisyo para sa e-money transfer, para plantsahin kung ano ang posibleng magawa at maiwasang magamit ito ng mga pulitiko sa vote-buying.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

“Ang pinakamagandang approach d'yan is to talk to the platforms themselves. Hindi naman Comelec lang ang nagsasabi n'yan. Nabanggit na rin 'yan ng PNP chief.”

Kamakailan, mismong si PNP Chief General Guillermo Eleazar ang nagsabing hindi malabong mangyari ang vote buying sa pamamagitan ng cashless transactions.

“Hindi po malabong mangyari ito dahil nakagawian na rin po ang cashless transactions, lalo ngayong may pandemya. Talagang maiisip ito ng mga taong nagpa-planong manghikayat sa publiko na ibenta ang kanilang boto," sinabi ni Eleazar.

"Monitoring vote-buying activities in the 2022 elections will really be a great challenge to us. But I assure the voting public that we will put in place safeguards against this practice,” dagdag niya.

Ayon kay Eleazar, sisimulan na rin nila ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders gaya ng Comelec para makapaglatag ng mga mekanismo kontra sa vote-buying gamit ang electronic money transfer services.

Muli namang nagbabala ang Comelec sa mga magbebenta at bibili ng boto sa halalan.

“Napakahalaga po na huwag nating ibenta ang boto natin dahil ang boto natin ay ang karapatan natin na maging bahagi ng demokrasya ng bansa," paalala ni Jimenez.

“'Pag binigay mo 'yan sa ibang tao, ikaw ang nawawalan. And gusto ko rin ipaalala sa mga nagsasabing, 'Tanggapin n'yo yung pera pero huwag n'yo iboto yung nagbigay', kalokohan po yon! ‘Pag tumanggap kayo ng pera, corrupt na rin kayo."

Ayon kay Jimenez, may mga pulitiko nang naparusahan at natanggal sa serbisyo dahil sa vote-buying.

OPINYON NG MASA

May mga naniniwalang mahirap nang maalis sa sistema ng mga Pinoy tuwing kampanyahan ang pagbebenta at pamimili ng boto.

Ayon sa customer service representative na si Ruby Pamilosa, malalim ang pinag-uugatan ng vote buying sa bansa dahil na rin sa kahirapan.

“Kasi po madali nang mag-transfer ng pera. Tapos ang transaction, through phone na lang po. As long as meron pa ring corruption at hindi tapat na pulitiko na gustong pumuwesto, hindi po mawawala yun sa Pilipinas,” sinabi ni Pamilosa.

Naniniwala rin si “Aling Tess” na mahirap nang maalis pa tuwing halalan ang vote-buying, lalo na at mas high-tech na ngayon ang pagpapadala ng pera.

”S'yempre, isang pindot lang yun eh. Hindi pa high-tech, marami nang vote buying eh. Ngayon, isang send lang, pasok na, 'di ba? Palagay ko po, hindi (na mawala pa ang vote-buying sa Pilipinas ) kasi yun na yung kalakaran sa pulitiko," aniya.

Sinubukang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng ilan mga kilalang kumpanya na nag-aalok ng money transfer services tulad ng GCash at PayMaya, subalit hindi pa sila sumasagot.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News