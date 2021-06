Bicol naghigpit kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

Muling naghigpit ang ilang lugar sa Bicol region kasunod ng naitalang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 doon.

Isa na rito ang lalawigan ng Albay, na muling isinailalim sa general community quarantine, ani Governor Al Francis Bichara.

Ayon kay Bichara, hindi na kaya pang bumalik ng lalawigan sa enhanced community quarantine (ECQ), ang pinakamahigpit sa 4 na quarantine status ng gobyerno.

"'Pag ECQ naman, sarado na naman ang ekonomiya dito at marami na namang maghihirap dito. Kulang naman ang perang pambigay natin na ayuda sa mga household," ani Bichara.

Pero para kay Dr. Carlsen Antonio, pangulo ng Albay Medical Society, tila masyado pa ring maluwag ang GCQ, lalo't may mga ospital kung saan pila na ang mga pasyenteng naghihintay na ma-admit.

Ayon kay Antonio, baka puwedeng itaas kahit sa modified ECQ ang quarantine status ng lalawigan.

Ayon din kay Bichara, hindi rin ganoon kabilis ang paglabas ng resulta ng RT-PCR test, kung saan nalalaman kung nahawahan ba ng COVID-19 ang isang tao.

Mahalaga ang testing at contact tracing para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng sakit.

Sa listahan ng Department of Health, mula sa 264 lisensiyadong laboratoryo, 4 lang ang nagseserbisyo para sa buong Bicol region.

Karamihan din kasi ng mga laboratoryo ay matatagpuan sa National Capital Region.

Kaya tingin ng infectious disease expert na si Dr. Benjamin Co, baka puwedeng payagang gamitin ang antigen test, lalo na sa mga may sintomas, para lang mapabilis ang pag-detect sa mga positibo sa sakit.

"The rapid testing using an antigen swab is easily accessible. It is cheaper. During an outbreak, it is reliable and it gets the results very quickly. So maybe they can complement it," ani Co.

Sa Naga City naman, ipinakalat ang mga police trainee para manita ng mga hindi sumusunod sa health protocol.

Pinaigsi na rin ang pamimili sa Naga City People's Mall dahil sa ipinatupad na curfew sa palengke.

Kanselado rin ang mga pabinyag at misa sa mga kapilya.

Base sa datos ng Department of Health na binabantayan ng ABS-CBN News Data Analytics, mula Hunyo 10 hanggang 16, umabot ng 239 ang average daily cases ng Bicol region.

Mas mataas umano ito ng 8 porsiyento kompara sa sinundan nitong linggo.

Mataas din umano ang positivity rate ng rehioyn, na nasa 23.9 porsiyento.

Sa Calabarzon naman, bukod tangi ang Lucena City sa Quezon na isinailalim sa MECQ dahil sa pagdami ng mga kaso at pagtaas ng health care utilization.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang buong bansa ng 6,637 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1.3 milyong kaso. Sa bilang na iyon, 58,407 ang active cases umano o may sakit pa rin.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News