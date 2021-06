3 sangkot sa umano'y investment scam, timbog sa Panabo; P500k narekober

Arestado ng Panabo City Police sa Davao del Norte noong Lunes ang 2 lalaki at 1 babae na kabilang umano sa mga nagpapatakbo ng Mer's Business Center, na umano'y illegal investment scheme.

Ayon sa pulisya, pinagbawalan ng Security and Exchange Commission (SEC) ang Mer's Business Center na mag-operate at kumolekta ng pera sa mamumuhunan dahil wala itong legal at kaukulang lisensya.

Inaksyonan din ng mga awtoridad ang reklamo laban sa nasabing grupo na iligal umanong nangongolekta ng pera.

Inaresto ang 61 anyos na lalaki na umano'y manager ng Mer's, 56 anyos na lalaki, at 29 anyos na babae.

Narekober mula sa tatlo ang P30,000 na halaga na sinasabing puhunan ng nagrereklamong investor at ang P477,000 na pinaniniwalaang galing sa mga biktimang investor.

Noong nakaraang buwan, naglabas na ng abiso ang SEC-Davao laban sa Mer's Business Center.

"Mer's Business Center offers an investment scheme to the public through its so-called 'Contractual Joint Venture Agreement' where members or business partners are promised 30% monthly interest for 1 year or 360% in 12 months," nakasaad sa advisory.

Ikinustodiya na ang mga inaresto at inihahanda na ang kaso.

Samantala, nagpasalamat naman ang SEC-Davao sa Panabo City Government at Panabo City Police sa ginawang aksyon laban sa lider ng Mer's at dalawang tauhan nito. — Ulat ni Hernel Tocmo

