Truck tumagilid sa Abra; driver ng nasaging tricycle, patay

Patay ang driver ng isang tricycle matapos itong masagi ng truck na tumagilid sa national highway sa bayan ng Pidigan, Abra nitong Miyerkoles.

Naitakbo pa sa ospital ang biktimang si Sherwin Alagao, 36, pero idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong pinsala sa ulo.

Sa imbestigasyon ng Pidigan Police, pauwi na ang biktima mula sa pamamasada nang mangyari ang aksidente sa naturang highway sa Barangay Pangtud.

Nawalan umano ng preno ang truck habang binabaybay ang pakurbadang bahagi ng kalsada. Nang mawalan ng kontrol ay nag-overshoot at saka tumagilid kung saan nasagi nito ang tricycle.

Napag-alaman na galing sa Laoag City, Ilocos Norte ang truck at magde-deliver sana ng grocery items sa Bangued, Abra.

Inihahanda na ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa truck driver.

— Ulat ni Harris Julio

