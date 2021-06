Valenzuela may hiwalay na COVID-19 vaccination site para sa economic frontliners

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naglaan ng hiwalay na COVID-19 vaccination center ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City para lang sa economic frontliner o iyong nasa A4 classification.

Ayon kay Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, may espesyal na oras ding binigay para sa manggagawa para hindi na nila kailangang umabsent sa trabaho para magpabakuna.

Mula alas-8 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi ang operasyon ng mga vaccination center, hindi tulad ng iba na hanggang hapon lang.

Gumawa rin ng special link ang lokal na pamahalaan sa online registration para sa mga kompanya o establisimyento.

Imbis na empleyado, ang mga kompanya o korporasyon ang magrerehistro para sa kanilang mga empleyado.

“Starting tonight, mag-o-operate na yang vaccination center na yan na eksklusibo para sa mga manggagawa hanggang 10 pm. Itong specialized na bakunahan natin para sa manggagawa, 7 days a week till 10 in the evening. Tapos, by Monday next week, 2 sites na ang tatakbo. Each site can operate 1,000 vaccinations in a day,” ani Gatchalian.

Sa Biyernes naman aarangkada ang pagbabakuna nila sa mga nasa A5 group o iyong mga indigent.

Ayon kay Gatchalian, uunahin nila ang mga nakarehisstro sa Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program at sa ibang vaccination center sila itatalaga.

Sa ngayon aniya ay tuloy-tuloy ang pagdating ng suplay ng bakuna sa lungsod.