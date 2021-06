Suspek sa gang-rape sa Sorsogon, tiklo sa Laguna

Matapos ang halos tatlong taong pagtatago, nahuli ng mga awtoridad ang isa sa limang suspek sa gang-rape ng isang Grade 10 na estudyante sa Juban, Sorsogon.

Nahuli ng pulisya ang 23-anyos na suspek sa Brgy. Marinig, Cabuyao City, Laguna nitong Martes ng umaga sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape at paglabag ng "Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act."

Sa report na ipinalabas ng Bicol PNP, mag-isa lang nung mga oras na 'yun sa kanilang bahay ang biktima nang hinila sa isang abandonadong bahay na pag-aari ng isa sa mga suspek.

Sumunod naman ang apat pa nitong mga kasamahan at tuluyan ng isinagawa ang panggagahasa.

Walang inerekomendang piyansa ang korte sa kaso ng suspek.

Tinagurian din ang suspek na ika-apat sa municipal most wanted person ng pulisya sa bayan ng Juban.

--Ulat ni Karren Canon

