Pulis sinibak sa serbisyo dahil sa pangingikil umano sa mga police applicant

Isang pulis ang sinibak sa serbisyo matapos mangikil umano mula sa mga aplikante sa pagka-pulis, sabi ngayong Miyerkoles ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Guillermo Eleazar.

Ayon kay Eleazar, epektibo ang pagkakasibak kay Staff Sgt. Joel Zalun Bunagan, na ambulance driver din sa PNP Health Service, nitong Lunes.

Inaresto si Bunagan kamakailan sa entrapment operation sa Caloocan City matapos umano siyang manghingi ng P100,000 sa isang aplikante kapalit ng pagpasok nito sa kapulisan.

Nahuli na rin ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG) si Bunagan noong nakaraang taon dahil sa parehong paglabag.

"Sinabi ko naman sa inyo na walang puwang sa PNP ang mga pulis na sangkot sa iligal na gawain," ani Eleazar sa pahayag.

Nahaharap umano si Bunagan sa mga kasong paglabag sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Nagbabala rin si Eleazar sa mga ibang pulis na may katulad ng modus ni Bunagan.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC