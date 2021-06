Mas maiksing quarantine ihihirit para sa mga umuuwing OFW

MAYNILA - Ipapakiusap ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa IATF na bawasan ang araw ng quarantine ng mga umuuwing OFW, lalo na ang mga nabakunahan na laban sa COVID-19.

Ayon kay Bello nitong Miyerkoles, ang mga OFW ay hindi naman umuuwi sa bansa para maglakwatsa kundi para bisitahin ang pamilya na ilang taon na nilang iniwan para magtrabaho sa ibang bansa.

Karaniwan bibigyan ng isang buwan ang OFW para magbabakasyon, aniya.

"Kung iqu-quarantine mo 'yan ng maximum of 10 days plus yung travel ano nila, aabutin na lang kinse diyas ang kanilang bakasyon ... especially 'yung nabakunahan na 'yun ang pinapakiusap ko," ani Bello.

"Kapag nabakunahan na, pagdating, i-swab mo na, at pagka-negative, pauwiin mo na."

Kung binigyan umano ng IATF ng mas kaunting araw ng quarantine ang ilang investors na pumasok sa bansa, mas dapat gawin ito sa mga OFW dahil mas malaki 'di hamak ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya.

"Hopefully mapakinggan tayo ng IATF, ibaba nila from 10 to 5 [na araw]," ani Bello.

Sa dami umano ng umuuwing OFW na aabot na sa mahigit 580,000, wala pang isang porsyento ang nagkaroon ng COVID-19.

"Doon sa amin lahat ng umuuwing OFW wala naman nagka-positive. So why do you attribute 'yung spread ng virus sa ating OFW? Walang legal, walang moral, walang factual basis to attribute to our OFW 'yung pagtransmit ng virus," ani Bello.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

