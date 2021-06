Ilang inulila ng 'war on drugs' ni Duterte nagalak sa posibleng ICC probe

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nabuhayan ng loob ang ilang namatayan ng anak sa war on drugs sa balitang umuusad na ang kanilang isinampang komunikasyon sa International Criminal Court (ICC).

Napapanaginipan pa rin ni Normita Lopez ang anak na si Djastin, 4 na taon matapos ito patayin.

"Nasa jeep kami, sumakay kami ng isa kong anak. Ako, tapos siya kasunod namin. Umakap siya sa akin. Sabi niya, 'Ma, thank you ha. Kasi hindi mo ako pinababayaan. Kahit wala na ako, hindi mo ako pinababayaan. Mahal na mahal kita, Ma'," sabi umano ni Djastin sa panaginip.

Napatay ang 25 anyos na si Djastin sa Tondo, Maynila noong Mayo 2017. Nanlaban umano si Djastin pero magkaiba ang sinasabi ng dalawang police report.

Buy-bust operation sa isa, follow-up operation sa isa pa kung saan suspek umano sa pagpatay ng isang tao.

Duda si Lopez sa totoong nangyari kaya kabilang siya sa iba pang mga kamag-anak na namatayan sa war on drugs na dumulog sa ICC, kasama ng mga grupong Rise Up at National Union of Peoples’ Lawyers.

Noong Lunes, inanunsyo ng noo’y ICC prosecutor Fatou Bensouda na hiniling na ng kanyang opisina na pahintulutan itong tuluyang nang imbestigahan ang mga patayan sa Pilipinas, matapos ang 3 at kalahating taong preliminary examination.

Base ito sa pag-aanalisa ng ICC prosecutor sa mga media reports, mga idinulog na komunikasyon, at iba pang impormasyong nakalap ng kanyang opisina.

Pero duda si Presidential Spokesperson Harry Roque sa kahihinatnan ng imbestigasyon dahil karamihan daw ng ebidensya ni Bensouda, galing sa media reports na maituturing na hearsay o sabi-sabi lang sa korte.

"I counted and about 85 percent of the sources cited by the prosecutor in this preliminary examination report came from media... You know that media sources are considered hearsay. You need to present people with actual personal knowledge of events particularly criminal liability which is proof beyond reasonable doubt," sabi ni Roque.

Giit pa ni Roque, walang aasahang kooperasyon ang ICC mula sa Pilipinas, bagay na hindi naman ikinababahala ni Amnesty International secretary general at dating UN special rapporteur Agnes Callamard.

"Considering that so far, the government is refusing to cooperate, the investigation is gonna take place outside the Philippines, so it’s not gonna be a straightforward investigation. The ICC has a lot of experience doing so, so I’m not worried about that," aniya.

Para sa mga kagaya ni Lopez na naghahangad ng hustisya para sa kanilang napatay na kaanak, isa lang ang kanilang apela.

"Sana po wag niyo kaming bibitiwan. Kasi nasa inyo ang pag-asa namin para mapanagot si Duterte. Kayo lang po ang makakatulong sa amin dahil alam niyo po dito sa Pilipinas, hindi siya makukulong, hindi siya mapaparusahan. Kaya please lang po, ituloy-tuloy niyo po sana ang pag-iimbestiga," sabi ni Lopez.

"May paraan ang Diyos para dyan. Hindi man ngayon, pero alam ko ongoing yan. Hindi titigil ang mga taga-ICC lalo’t alam nila may mga nangyayaring krimen dito sa Pilipinas," dagdag ng ginang.