Higit 60 police trainee, staff ng police training center sa CamSur nagpositibo sa COVID

NABUA, Camarines Sur—Maaantala ng ilang linggo ang pagtatapos ng higit 100 police trainee na 3 linggo nang nag-eensayo sa Regional Training Center 5 Annex ng Philippine Public Safety College at National Police Training Institute na nasa Sitio Nierva, Barangay Duran sa bayang ito.

Sa 133 pulis at staff ng training center na isinailalim sa antigen test ng municipal inter-agency task force noong Sabado, nasa 65 rito ang nag-positibo sa COVID-19.

Ayon kay Leonil Quiñones, pinuno ng Nabua Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, resulta ito ng contact tracing na ginawa nang magpositibo ang isang lalaking police trainee sa RT-PCR test na isinagawa sa Bicol Medical Center noong nakaraang linggo.

“Bini-verify pa natin kung saan nakuha iyong virus kasi mga trainees is around 130 po sila, before po sila ipasok sa training center, nag-undergo po sila ng RT-PCR sa Sorsogon, so lahat naman po iyong negative na pumasok sa training camp,” ani Quiñones.

Nakararanas ng mild symptoms ng COVID-19 ang mga nagpositibong pulis, kaya dinala sila sa isolation facility ng Camarines Sur provincial government sa mga bayan ng Bula at Calabanga.

May ilang "direct contacts" ang pinayagang gawin ang 14-day quarantine sa training center na isinailalim na rin sa disinfection at decontamination.

"Lahat po ng trainee noong Saturday po nag-undergo po ng RT-PCR, na-identify po natin yung 65 na positive, iyong mga negative RT-PCR result, even though negative na po sila still po nagseself-monitoring and nag-a-isolate po sa kanya-kanyang munisipyo,” ani Quiñones.

Wala umanong dapat ikabahala ang publiko sa insidente, dahil bukod sa kontrolado na ang kaso ng COVID sa training center nakahanda na rin ang tutuluyan ng asymptomatic patients.

Ayon kay Quiñones, ginamit munang isolation facility ng LGU-Nabua ang magkatabi lang na Bagong Pag-asa at drug rehabilitation buildings sa Barangay Gorog-Gorong.

Hanggang Hunyo 15, umabot na sa 308 ang confirmed COVID cases sa Nabua, 42 rito ang patuloy na ginagamot, nasa 257 ang gumaling, siyam na ang nasawi habang hindi pa natatapos ang pagbakuna kontra COVID sa A1 category ng lokal na pamahalaan. — Ulat ni Jonathan Magistrado.

