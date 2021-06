Health care utilization sa NCR maituturing nang nasa 'safe zone'

Watch more in iWantTFC

Maituturing nang nasa safe zone ang health care utilization sa National Capital Region, ayon sa ulat ng OCTA Research Group na gumamit ng datos mula sa Department of Health (DOH).

Base sa ulat, nasa 35 porsiyento na lang ang hospital bed occupancy sa NCR, habang 46 porsiyento naman ang intensive care unit bed occupancy.

Lumabas din sa OCTA report na bumaba pa nang 13 porsiyento o 829 ang average daily cases sa Metro Manila mula Hunyo 9 hanggang Hunyo 15.

Kaya nagpaalala si Dr. Alethea de Guzman ng Department of Health Epidemiology Bureau na patuloy na mag-ingat kasabay ng unti-unting pagluluwag ng mga quarantine restriction.

"The approach we want to take is we can't stay in this very high community quarantine. That’s why we want to move forward, but it’s with the mensahe na kahit tayo ay naglo-loosen, kailangan in place itong mga safety protocols natin," ani De Guzman.

Pero kung mga rehiyon sa labas ng NCR ang titingnan, iba ang usapan.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano na nagkukulang pa rin ang mga pasilidad sa mga rehiyon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso.

Una nang sinabi ng DOH na may 36 na lugar sa bansa silang itinuturing na priority areas dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 o mataas na health care utilization.

Isa rito ang Butuan City, na ayon sa city administrator na si Rey Desiata ay nakapagtatala ng 70 kaso kada araw.

Dahil dito, pinalawig hanggang katapusan ng Hunyo ang modified enhanced community quarantine status ng lungsod.

Ayon kay Desiata, dumami ang mga kaso dahil sa hindi pagsunod sa minimum health standards at mga COVID-19 variant.

Sa Davao City, kahit puno ang mga ospital, may mapupuntahan pa rin ang mga mahahawa sa sakit, ayon kay Dr. Michelle Slaucer, spokesperson ng COVID-19 task force ng lungsod.

Umaabot sa 200 hanggang 300 ang average dialy cases sa Davao nitong nakaraang linggo, ani Slauce.

Kaya tuloy-tuloy umano ang pagsasagawa ng mahigpit na surveillance swabbing sa mga lugar na mataas ang kaso, at paghingi ng negative swab test at pagpapatupad ng 14-day quarantine sa mga dumarating sa Davao.

Ang positivity rate ng Davao region ay kalapit ng positivity rate ng buong Pilipinas.

Pinakamataas umanong positivity rate ngayon ay sa Mimaropa, na sinundan ng Soccsksargen at Cagayan Valley.

Ang NCR naman ang rehiyong may pinakamababang positivity rate na 7.9 porsiyento.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News