Butuan, isa sa napiling finalist sa 2021 Global Mayors Challenge ng Bloomberg

MAYNILA - Isa ang Butuan City sa Mindanao sa mga napiling kalahok sa 2021 Global Mayors Challenge na inorganisa ng Bloomberg Philanthropies, ayon sa isang opisyal ng lungsod ngayong Miyerkoles.

Sabi ni City Administrator Rey Desiata, kanilang isinumite bilang entry sa contest ang paggamit ng predictive data para makatulong sa kanilang agricultural sector.

“Ang entry po namin is for agriculture sustainability. We call it farm-to-table ang concept. Malaking area po kami na agricultural area. Ang nangyari, we are importing vegetables from different cities around the Philippines. We're not self-sufficient, But we have a vast land of agricultural area,” ani Desiata.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ng opisyal na layon ng kanilang konsepto na matulungan ang mga local farmer tungo sa pagiging self-sufficient ng lungsod pagdating sa mga vegetable produce nito.

“We have a partnership with our local industry, sa mga producers ng palay at vegetables. And our city agriculture and technical team (are) searching for solution na magkaroon kami ng self-sufficiency. At the same time, we’ll be helping also our farmers na hindi mababarat yung produce nila at mabigay locally, and we're not anymore dependent on the imported na mga product,” paliwanag ni Desiata.

Sa pamamagitan ng predictive data, magagabayan ang mga magsasaka sa kung anong uri at dami ng kanilang crops na itatanim. Titiyakin nitong mapapataas ang produksiyon ng mga gulay at ganun din ang magiging kita ng mga magsasaka.

“We get data, and we grouped them according to the variety of vegetables na pino-produce. We ask them to give schedule of their harvest. Malaki ang data gathering na ginawa namin,” sabi niya.

Bukod sa Butuan, kasama ding napabliang sa 50 lungsod bilang finalist ng kompetisyon ang lungsod ng Maynila.

Sila ay kabilang sa 631 mga lungsod sa buong mundo na nagsumite ng entries para sa kompetisyon, ngunit 50 pa lamang ang napabilang na finalist.

Mula sa 50 siyudad, pipili ng 15 na mananalo ng tig-$1 milyon bilang assistance para ma-implement ang kanilang proyekto.

Watch more in iWantTFC