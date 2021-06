Babae sa Davao City patay matapos saksakin ng ka-live in sa 'selos'

Patay ang isang babae matapos saksakin umano ng kaniyang ka live-in noong Lunes sa labas ng kanilang tinitirhang bahay sa Barangay Lacson Calinan, Davao City.

Kinilala ang biktima na si Jerabil Mandipo.

Ayon kay Police Major Jake Goles, commander ng Calinan Police Station, selos ang dahilan kung bakit nangyari ang krimen.

"Pinagbibintangan ng suspek itong kanyang asawa na may karelasyong iba. Nagtalo sila sa labas ng bahay. Biglang pumasok itong suspek sa loob at kumuha ng kutsilyo at pinagsasaksak itong biktima," ayon kay Goles.

Nagtamo ng saksak ang biktima sa iba't-ibang bahagi ng katawan dahilan ng kanyang pagkamatay.

Agad namang nahuli ng Calinan Police Station ang suspek na kinilalang si Cesar Bughao.

Nasampahan na ng kasong murder ang suspek.

-- Ulat ni Cheche Diabordo