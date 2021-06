3 Korean national na wanted sa illegal gambling timbog sa Makati

MAYNILA - Arestado ang tatlong Korean na matagal nang wanted sa kasong illegal gambling.

Sa bisa ng mission order na pirmado ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Jaime Morente, inaresto sa kanilang condo unit sa Barangay San Lorenzo sa Makati sina Cho Chang Joo, 26, Beom Dawon, 26, at Hong Changwoo, 29.

Lumalabas na pawang undocumented alien na ang tatlo matapos kanselahin ng Korean government ang kanilang mga pasaporte.

Ayon kay BI FSU Chief Bobby Raquepo, may kinakaharap na arrest warrant ang tatlo mula sa district court sa Busan, South Korea dahil sa paglabag sa kanilang batas laban sa illegal gambling.

“The three will face deportation and will be sent back to their country of origin to face Korean courts,” ani Morente.

Ayon naman kay Raquepo: “They will likewise be included in the Bureau’s blacklist, effectively barring them from re-entering the country."

Taong 2019 pa may red notice ang tatlo mula sa Interpol.

Sa imbestigasyon, ang tatlo ang nasa likod umano ng mga illegal gambling sites online na paglabag sa national sports promotion act ng South Korea.

Sakaling mahatulang guilty, mahaharap ang tatlo sa 7 taong kulong.

Pansamantang nakakulong ang tatlo sa warden facility ng BI sa Taguig.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News