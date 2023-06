Taiwanese, 2 Filipino arestado sa pagbebenta umano ng rehistradong SIM cards

MAYNILA - Arestado isang lalaking Taiwanese at dalawang Filipino sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police – Anti Cybercrime Group sa San Jose Del Monte, Bulacan.

Ayon kay PNP-ACG spokesperson Police Capt. Michelle Sabino, sa bisa ng search warrant, hinalughog nila ang isang bahay sa Francisco Homes, Barangay Narra kagabi at naaresto ang lalaking Taiwanese, ang kaniyang Filipinang asawa at ang kapatid nito.

Ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo.

Ani Sabino, pangunahing modus ng mga naaresto ang pagbili at pagbebenta ng mga rehistradong SIM card sa mga potential scammer.

Dagdag pa niya, mayroong nasa 7,000 SIM card na ginagamit at ibinebenta ang mga naaresto.

Giit pa ni Sabino, karaniwang nabibibili umano ng mga suspek ang mga SIM card sa mga nakatira sa probinsya na nangangailangan ng pera.

Nagbabala naman ang PNP-ACG sa mga nagbebenta ng rehistradong SIM cards na sila ang may pananagutan kung gamitin ito sa mga ilegal na aktibidad.

"Ang problema hindi niyo nare-realize kayong mga nagbebenta ng SIM card na registered ay halos binebenta niyo na rin yung identity niyo because once the cops would start doing the money trail it would lead to you since ikaw ang nakapangalan sa simcard – ito ang reason why ACG is grabe pagbabantay sa mga nag beneta ng simcard," ani Sabino.

Nakumpiska sa mga suspek ang 13 cellphone, 3 iPAD, 2 system unit, 332 SIM Card na may SIM bed, 6,976 assorted SIM card at iba't ibang dokumento at ID.

Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 8484 or the Access Device Regulation Act in relation to Section 6 or the Cybercrime Prevention Act ang mga inaresto.