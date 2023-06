PNP naghahanda sa ika-2 SONA ni Marcos Jr.

Quezon City — Naghahanda na ang Philippine National Police para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo ngayon taon.

Ayon kay National Capital Regiona Police Office Director PMGen Edgar Alan Okubo, nagpulong na ang matataas na opisyal sa Camp Crame kahapon at nagbigay na ng utos si PNP Chief PGen Benjamin Acorda.

“We have committed almost 22,000 personnel diyan sa deployment na iyan, to be distributed on all other areas na puwedeng daanan ng president, saan mag held ng rally and likewise of course mga reserves natin will come from different districts pag kulang tao natin dun,” ayon kay Okubo.

Bukod sa mga pulis sa NCR, may augmentation din mula sa Manila Shield na binubuo ng mga personnel mula sa Police Regional Office 3 at 4A. Nakatoka ang mga ito na imonitor ang di awtorisadong mga bus na bibiyahe papasok ng Metro Manila.

Sa ngayon wala pa naman umanong namomonitor na banta sa seguridad ang NCRPO.

-- Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News