MMDA enforcers isasanay sa single ticketing system

Sisimulan na ng Metro Manila Council at MMDA ang training ng mga traffic enforcer sa paggamit ng hand-held device para sa single ticketing system sa June 27.

Sabi ni MMDA Chairman Atty. Don Artes, anim na lungsod at mga MMDA traffic enforcers ang unang sasalang sa training.

Kabilang dito ang Quezon City, Caloocan, San Juan, Parañaque, Valenzuela, at Muntinlupa.

"Dumating na po ang delivery ng first batch ng ating handheld device. Ito po ay na-customize na. Siguro first week o second week of July pag nakita natin comfortable na sila. Nasabay na sila sa paggamit nitong handheld device ay ay iro-roll out natin ito softly sa mga LGU, aktwal na po itong gagamitin," ani Artes.

Sa training, tig-10 gadget lang muna ang ibibigay sa bawat LGU.

Kapag nasanay na silang gamitin ito ay ibibigay na ang kabuuang 30 hand held devices o pupwede pang dagdagan depende sa request ng LGU.

Nagdesisyon naman ang MMC na i-deputize ang kanilang mga traffic enforcer para mangumpiska ng lisenya.

Kukumpiskahin ang lisensya kapag nakakadalawang beses ng huli ang driver na hindi pa nagbabayad sa unang violation.

"Since may option na sila magbayad, kahit pangalawang huli na para maiwasan confiscation pwede nilang bayaran right then and there para hindi na maconfiscate yung license kasi kapag kinumpiska yan ng lgus o ng MMDA ipo-forward namin yan sa LTO so doon nila kailangang tubusin," ani Artes.

Paliwanag pa ni Artes, nagdesisyon sila na ibalik ang pangungumpiska ng lisensya dahil sa tagal ng validity ng drivers license na may sampung taon na.

Pupuwede kasi anya na hindi na magbayad ng violation ang driver.

Samantala, magpapatawag si Artes ng pulong sa kanyang mga tauhan para mas mahigpit na maipatupad ang bus lane.

Marami pa rin kasi anya ang matitigas ang ulo at pilit na dumadaan sa bus lane.

"Napakarami pa rin. Parang hindi po sufficient yung aming babala at yung karumal dumal na nangyari doon sa nasagasaan kahapon dahil napakarami pa ring motorsiklo ang nakita ko kanina. In fact pagmi meetingan po namin yan para po ma enforce strictly yung exclusivity nung bus lane po na ito," ani Artes.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News