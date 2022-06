Hangga’t patuloy na mataas ang presyo ng langis, hindi babalik sa pamamasada ang aabot sa isanlibong mga drivers na kasama sa ‘transport holiday’ Sa Negros Occidental.

Ayun kay Diego Malacad, Secretary General ng United Negros Drivers and Operators Center o UNDOC, halos 20 porsyento ng kanilang mga kasapi na drivers ang tumigil na sa pamamasada.

Marami sa kanila ang nagtrabaho na lang bilang mga construction workers o di kaya’y nangingisda o tumutulong sa mga sakahan para may ipakain sa kanilang mga pamilya.

Ang iba naman ay umuwi na sa kani-kanilang mga bayan para maghanap ng ibang puwedeng pagkakakitaan.

Umaapela siya sa mga operators na huwag patawan ng parusa ang mga drivers kung pansamantalang maghanap ang mga ito ng ibang trabaho.

“Hatagan anay siya ligwa nga makaobra sa kampo. Ang iban ara nagaupod pangisda. Ti ang amon ya, kulu-construction anay eh...Until such time nga indi magbalik sa kwan, sa original. Halimbawa nagsaka sang nagligad nga martes gindugangan sa. Kon indi ni siya ma-reduce ang duha ka semana nga sunod-sunod kag kon magsaka pa gid sa Martes another P2.50, sa inyo man kami gakuha datos, may P2.50 naman para sa Martes, indi gid kami magbalik sa dalan” sabi ni Malacad.

(Hayaan na muna natin siyang magtrabaho sa kampo. Ang iba sumasama sa pangingisda. Kami naman, sa construction na muna.... until such time na maibalIk sa original. Halimbawa, tumaas noong Martes, nadagdagan na naman. Kung hindi ma-reduce ang dalawang linggong sunud-sunod at kung tataas ulit sa Martes ng P2.50, sa inyo naman kami kumukuha ng datos, may dagdag na P2.50 sa Martes, hindi talaga kami babalik sa pamamasada.)

- ulat ni Angelo Angolo

