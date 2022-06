DUBAI - Isang Flag raising ceremony sa Philippine Consulate sa Dubai at Northern Emirates ang naghudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng ika-124 taong anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas.

Nag-alay din ng Thanksgiving Mass sa St Mary's Catholic Church ang Filipino community sa Dubai nitong June 12.

Photo Credit | Philippine Consulate in Dubai and the Northern Emirates & FilSoc Club Dubai