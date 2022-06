TINGNAN: Kantahan at sayawan sa PH Independence Day sa The Netherlands

Jofelle Tesorio | TFC News The Netherlands

Sa Netherlands, matapos ang Philippine Independence Day reception para sa diplomatic corps at Filipino community.

Sinundan naman ito ng back-to-back na pagdiriwang sa isang festival terrain malapit sa Amsterdam noong Sabado at The Hague ngayong Linggo.

Ang pagdiriwang noong Sabado ay dinaluhan ng halos apat na libong katao at ngayong linggo naman ay mga Pilipinong organisasyon. May libreng salu-salo, parlor games, kantahan, Zumba sessions, sayawan at Gayak fashion show tampok ang tradisyunal na Pilipinong kasuotan.