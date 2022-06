TINGNAN: 124th PH Independence Day, ginunita sa Barcelona

BARCELONA - Nagtipon ang mga kinatawan ng Filipino community sa Barcelona para sa pagdiriwang ng ika-124 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan.

Ipinakilala ng bagong upong Consul General na si Ma. Theresa S.M. Lazaro ang mga kawani ng Konsulado sa mga dumalo sa okasyon.

Pinakinggan naman ang mga mensahe nina Pangulong Rodrigo Duterte, DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., at Philippine Ambasssador to Spain, Philippe J. Lhuillier. Sinamantala ni Consul General Lazaro ang okasyon para ipaalam ang dalawang pangunahing layunin ng Konsulado sa kanyang pamumuno.

Una, ang ipadama sa mga tao na ang Konsulado ang kanilang “Home away from Home” at pangalawa, ilapit ang consular services sa mas higit na nakakarami.

Kaya naman hindi lang sila nagdagdag ng slots para sa appointment, kundi tumatanggap na rin sila ng mga walk-in request para sa nasabing mga serbisyo.

Sabi pa ni Lazaro nais nilang bihisan ang opisina ng Konsulado na parang nasa sariling tahanan para maramdamang “welcome” ang bawat bisitang papasok dito. Naghanda rin ng “Agahan sa Konsulado” gaya ng sinangag, longganisa, pritong talong at mayroon ding handang litsong baboy at pa-sorbetes.

Naghandog din ng mga awiting Pilipino at umindak ang mga tao sa kanta ng “Mamang Sorbetero.”

Nasa 200 ang mga dumalo mula sa iba’t ibang grupo ng Pinoy sa Barcelona, Palma de Mallorca at Tarragona. Kinahapunan, naghandog naman Misa ang mga kinauukulan para sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Parokya ng mga Pilipino sa Simbahan ng San Agustin.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.