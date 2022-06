Nakakabusog na “Kain Na!” food promotion day sa Barcelona

BARCELONA - Bumida ang mga pagkaing Pinoy tulad ng kinilaw, lumpiang baka na may gulay, adobong pisngi ng baboy, buko pandan at carioca sa Philippine Food Promotion Day na pinamagatang “Kain Na!” nitong June 3.

Ang “Kain Na!” food promotion day event ay ideya ng Philippine Consulate General sa Barcelona sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism Office sa London, para maikapakilala sa Europa ang mga pagkaing Pilipino.

Bahagi rin ito ng programa ng Department of Tourism Office sa London upang maitaas ang kamalayan ng mga European sa mga bagay tungkol sa Pilipinas.

“The Spanish influences are permanently embedded in our culture. However, we have made these influences uniquely ours,” saad ni Maria Theresa S.M. Lazaro, Philippine Consul General sa Barcelona.

Dagdag pa niya: “Today, you will be able to sample these Spanish influences in our food, which is central to many things that we do as a people.”

Sa tulong ng dalawang Barcelona-based Filipino chefs at Enderun-trained chef na sina Daphne Dominique Alivia at Carlos Bautista, natikman ng kanilang mga bisita ang mga pagkaing Pinoy mula sa iba’t-ibang rehiyon ng Pilipinas, tulad ng kinilaw, lumpia, adobo at desserts, tulad ng pandan at carioca.

Ipinakita nina Chef Alivia at Bautista ang creativity at resourcefulness ng mga Pinoy pagdating sa ating food presentation.

Bumilib naman ang mga dumalong media at online influencers sa event sa diversity ng mga pagkaing inihain. “Amazing and beautiful,” sabi ng Spanish journalists na sina Alvaro Laforet at Alicia Escribano, nang tanungin sila tungkol sa food presentation ng ating chefs.

Ang dami ng kulay at lasa ng pagkaing Pinoy ang nagpabilib naman sa Influencer at photographer na si Shuko Kawase.

