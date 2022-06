Medical frontliners sa Germany, nag-welga

FRANKFURT - Umabot na sa isang buwan ang welga ng frontliners, kasama na ang ilang Pilipino mula sa anim na university hospitals sa Germany.

Ngunit hindi pa rin tumitiklop ang employer sa ipinaglalaban ng mga nagwe-welga. Hiling nila na magdagdag ng empleyado sa ospital para magkaroon sila ng oras sa kani-kanilang mga pasyente at sa sarili.

Nagmartsa ang may 200 empleyado ng anim na university hospitals sa North-Rhein Westphalia sa siyudad ng Bonn,Germany. Nakasaad sa placards ang kanilang galit at apela na dagdagan ang mga empleyado sa ospital.

Ito’y para magkaroon sila ng oras para sa kanilang mga pasyente, sa kanilang mga sarili at maiwasan ang burnout.

Ayon naman sa administrasyon ng mga university hospital dahil sa pagwewelga, inilalagay ng health workers sa peligro ang kaligtasan ng kanilang mga pasyente.

Pinabulaanan naman ito ng unyon na Verdi sa presscon, kung saan dumalo ang mga kinatawan na frontliners mula sa anim na hospitals.

Naging emosyonal si Chuck Joel Colas, isang Pinoy at kinatawan ng International Nurses in Bonn, habang ibinabahagi ang sitwasyon sa ospital.

“I'm here as the voice of (the) international nurses. The biggest problem, not only for us, but for a lot of frontliners, even though we are still new in one department, we still have to rotate and go to other departments to help. It is not easy when I started here, and I'm seeing it right now with my co-Filipino nurses. They are going to be depressed at nabu-burnout sila. Dyan ako natatakot,” saad ni Chuck Joel Colas, kinatawan ng International Nurses in Bonn.

Umaasa sila na magkakaroon ng agarang aksyon ang management.

“We need to take care of a lot of patients in a normal station. There are 10 or 20 patients with only one or two nurses in one station," dagdag ni Colas.

"We can’t see every day the dying situation; the emotion and the level of stress is killing us, it is not healthy,” sabi ni Christopher Cuizon, Pinoy medical frontliner.

Nitong mga nakaraang araw, inihain ng hospital administration ang ilang solusyon, tulad ng patuloy umano silang magha-hire ng bagong nurses mula sa Pilipinas at magkakaroon ang mga nurse ng additional day-off.

Pero karaniwang inaabot ng mahigit isang taon bago makarating ang bagong nurses sa Germany. Nag-aalala ang mga manggagawa na hindi sapat ang kanilang mga pangako at ito’y magiging "band-aid solution" lang. Ibig sabihin, panandalian at 'di magagamot ang malalim na sugat.

"Everytime na may bagong darating, yung temporary day offs ay mawawala. Paano na lamang kung aalis ulit ang mga tao kasi they are not happy with the job, which is very common right now (it) means mahihirapan ulit mga nurses,” sabi ni Colas.

Nalulungkot ang frontliners na kinakailangan pa nilang mag-welga para sila’y mapakinggan. Nitong pandemya, dagok sa maraming ospital hindi lang sa Germany ang kakulangan ng staff.

Ngayon umaasa ang frontliners na sila naman ang maaayudahan.

(Kasama ang ulat ni Hanna Schuster sa Bonn, Germany)

