Ilocos Norte Gov. Matthew Marcos Manotoc joins the Chinese and Filipino business communities in a tree planting activity at the Chinese Garden near the Malacañang of the North on Friday, June 10, 2022. Matthew Marcos Manotoc Official Facebook Page

MAYNILA — Muling nagpositibo sa COVID-19 si Ilocos Norte Gov. Matthew Marcos Manotoc, ayon sa kaniyang inang si Sen. Imee Marcos ngayong Miyerkoles.

"My son, the governor of Ilocos Norte, has fallen ill with COVID once again," anang senadora.

Maayos naman aniya ang sitwasyon nito habang nagpapagaling.

Enero ng taong ito nang huling magka-COVID ang anak ng senadora, bagaman asymptomatic siya.

Naniniwala si Marcos na dapat manatili ang kasalukuyang health protocols na ipinatutupad lalo't tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19.

Sakaling itaas ng Inter-Agency Task Force sa Alert Level 2 ang National Capital Region, huwag naman aniyang mag-lockdown pa.

“No more lockdowns, utang na loob. No more lockdowns po. Ingat ingat na lamang. Please, 'yung mga booster shots ng mga (lola't) lolo, gawin na,” panawagan ni Marcos.

KAUGNAY NA BALITA

