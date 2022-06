Araw ng sahod ng karamihan sa mga Pilipino ngayong Miyerkoles, pero umaaray ang ilan dahil sa nagtataasang presyo ng mga bilihin.

Sa isang ATM booth sa Quezon City, kinubra ng single mother na si Jocelyn Santiago ang kanyang sahod para sa linggong ito.

Namamasukan si Jocelyn sa isang pribadong kumpanya bilang merchandiser.

Kada linggo, sumasahod ng P3,400 si Jocelyn pero aniya, hindi ito sapat para buhayin ang 5 niyang anak.

Pilit niyang kinakasya ang sahod para sa pambili ng bigas, ulam, at pamasahe. Kinakaltasan din ito ng P1,000 bilang kontribusyon sa SSS.

"Iyong sahod ko, kulang na kulang pa rin. Lalo na po ngayong 'pag tumaas (ang presyo ng) pagkain, yung mga bigas,” kuwento ni Santiago.

Aminado siyang hindi na niya alam kung anong diskarte ang dapat gawin.

“Hindi na po kakayanin. Talagang tipid na tipid na po yung ginagawa ko, kulang pa rin eh. Lalo po ngayon kasi parang mas mataas pa po yung (gastos sa) pamasahe kaysa pagkain ko,” kuwento niya.

Ang messenger namang si Mark Anthony Fax, nagpapasalamat sa P33 na umento sa sahod.

Umaasa siyang ngayong Hunyo 15, mararamdaman na rin niya ang wage hike na naging epektibo nitong Hunyo 4.

Inaasahan niyang nasa P5,000 ang kaniyang kikitain, bagaman mababawasan pa ito ng mga kontribusyon sa PhilHealth at Pag-IBIG, at pambayad sa utang.

Sa ilalim ng bagong wage order nitong Mayo, P33 ang madaragdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.

Dahil dito ay nasa P570 na ang minimum wage kada araw ng mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector, habang P533 naman sa mga manggagawa sa agriculture sector.

Ayon kay Fax, mabuti at wala silang nirerentahang bahay. Pero prayodidad sa kanilang mga bayarin ang bill ng kuryente at tubig at pagkain ng pamilya.

Aniya, wala siyang ligtas sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.

Sa isang linggo, P600 agad ang nagagastos ni Fax para sa gasolina ng kaniyang service na motorsiklo.

Samantala, ang mason namang si Rodel Egonio na may apat na anak at mag-isang kumakayod din sa pamilya, P650 ang sahod kada araw.

“Bale P2,000+ na lang dahil utang din sa canteen. Minsan may sobra, umaabot ng P3,000 na naiuuwi. Kaso hindi pa rin sapat kasi nangungupahan po ako eh. P2,500 ang renta sa bahay, habang halos P2,000 naman ang bayarin sa tubig at kuryente kada buwan,” ani Egonio.

Ilan lamang sila sa manggagawa sa Metro Manila na umaasang mairaraos ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin.

