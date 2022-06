Ika-2 booster shot para sa may comorbidity panawagan ng vax panel head

Watch more News on iWantTFC

Nanawagan ang pinuno ng COVID-19 Vaccine Expert Panel na sana maikonsidera ang pagbabakuna ng ikalawang booster shot kontra COVID-19 sa mga may comorbidity o sakit kahit wala sa listahan ng immunocompromised conditions.

Paliwanag ni Vaccine Expert Panel Head Nina Gloriani, may pag-aaral na nagpapakitang humihina rin ang immune system depende sa comorbidity.

"We actually recommend na 'yung mga may comorbidities, kasi hindi rin natin malaman ano ang level ng immunocompromised na tinatawag sa comorbidities," aniya.

Sa ngayon, mga immunocompromised, senior citizen at health workers pa lang ang pinapayagang mabakunahan ng second booster sa Pilipinas. Itinuturing na immunocompromised ang mga may HIV, active cancer, transplant patients, sumasailalim sa steroid treatment, bedridden, at iba pang immunodeficiency condition base sa sertipikasyon ng doktor.

Giit ng DOH, kung ang comorbidity ng indibidwal, ayon sa doktor, ay dahilan para maging immunocompromised siya, papayagan itong tumanggap ng ikalawang booster.

Sa ngayon, nasa 580,000 na indibidwal na ang tumanggap ng 2nd booster sa Pilipinas. Halos 14.6 million ang may unang booster, at 69.8 million ang fully vaccinated, kabilang ang mga menor de edad.

Naniniwala ang isang miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group na may sapat na ebidensiyang susuporta sa pagbabakuna ng booster shot sa mga batang 12 hanggang 17 years old sa Pilipinas.

Pero ayon kay Dr. Edsel Salvana, kailangan pa itong iawtorisa ng Food and Drug Administration at Health Technology Assessment Council (HTAC).

Sinabi naman ng DOH na pinag-aaralan na ito ng local experts.

"'Yung 12 to 17, if they can receive their boosters also, kasama po 'yan sa mga pinag-uusapan natin sa ngayon, at dedesisyunan po 'yan sa IATF in the coming weeks," sabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Actually in the United States, they have been boosting 12 to 17 years old. I think that there is enough evidence to get to this, we just need FDA to concur and allow us to administer those vaccinations along with HTAC for the procurement of needed vaccines," ayon kay Salvana.

May isang manufacturer nang nag-apply para mabigyan ng emergency use authorization ang bakuna nito bilang booster sa mga bata sa Pilipinas, ayon kay Gloriani. Pero tumanggi siyang pangalanan ito.

"May isa pa lang na nag-apply, but medyo natatagalan sa evaluation. Pero 'yung iba na inaantay natin sana, 'yung major traders ay hindi pa," sabi ni Gloriani.

"Nakakatulong nang malaki ang booster kesa sa dalawang doses lang sa pag-protect sa atin, against especially itong variants of concern, lalu na ang Omicron. Malinaw po ang data doon," dagdag niya.

Samantala, base sa paunang datos, nasa 76% hanggang 80% ang efficacy ng Pfizer COVID vaccine sa mga indibidwal na mas bata sa limang taong gulang, ayon kay Gloriani.

Mild to moderate lang din aniya ang nakikitang posibleng side effects ng Pfizer vaccine sa naturang grupo.

"As far as safety, pareho rin lang ang nakitang mga side effects dito sa mga bata na nakita rin sa matatanda, and usually ito 'yung pain sa injection site, fever, may konting fatigue and so on. Pero mild to moderate pa rin ito. So hindi siya naiiba doon sa nakita na natin sa vaccine sa may edad na," sabi ni Gloriani.

"Hindi pa masyado kasing kumpleto din naman 'yung efficacy, pero may konting datos na, nasa 76 hanggang 80% ang proteksiyon na naibibigay niya against COVID," dagdag niya.

Sa ngayon, hindi pa nag-a-apply ang Pfizer para mabigyan ng emergency use authorization ang COVID vaccine nito sa mga edad apat na taong gulang pababa sa Pilipinas, ayon kay Gloriani.

Pero sa pagtataya niya, posibleng abutin ng anim na buwan ang evaluation process ng bansa sa naturang bakuna.

"Sa experience namin, 'yung evaluation process upon application, takes, kasi mayroon tayong 40 days. Pero it takes longer pag medyo kulang yung mga datos na naibibigay, so maybe safe 'yung 3-4 months na evaluation and approval process from the FDA," ani Gloiani.

"Pero isipin natin mayroon pang 2nd layer ng approval, 'yan po 'yung sa DOH-HTAC, kasi kung bibilhin ng gobyerno 'yung bakuna, kailangan pong dumaan sa HTAC, tapos 'yung procurement process, so baka mga 6 months. Hindi ko po masabi, pero 'yung evaluation process alone may take around 6 months," dagdag niya.