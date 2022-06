France, tumutulong para makapasok ang Guimaras mangoes sa EU market

ILOILO CITY – Tinutulungan ngayon ng gobyerno ng France ang probinsya ng Guimaras para ma-develop ang kanilang Geographic Indication (GI) para sa kanilang sweet mango products bilang paghahanda sa pag-export nito sa European Union market.

“The French government is helping the Intellectual Property Office (IPO) and those applicants, like us, in terms of technical assistance for us to be able to get the Geographic Indication. When we have that, it is easy for our products from the Philippines, like the Guimaras mangoes to enter the European market,” saad ni Guimaras Provincial Economic Development Officer Elena Quezon.

Ang Intellectual Property Office (IPO) ng Guimaras, sa tulong ng French government, European Union at Food and Agriculture Office (FAO), ay malapit nang isapinal ang mga alituntunin para sa pag-iisyu ng permit para sa GI. Dagdag pa ni Quezon, handang magbigay ng technical assistance ang French government para sa Mango producers.

Ang technical assistance ay naka-pokus sa pagpapalakas sa Marketing Cooperative ng Guimaras Mango Producers na siya namang nangangasiwa sa collective mark stickers ng kanilang mga aning mangga.

Ang collective mark na katulad ng trademark ay ginagamit na ng Guimaras mango producers mula pa noong 2017. Sabi ni Quezon, ang GI ay isang uri ng branding na nakakabit sa isang lokasyon, tulad ng sa Guimaras mangoes.

Ito ang patotoo na sumusunod sa desired standard ng target market ang local producers at mayroon silang good agricultural practices. “We police our own products if we have a Geographic Indication,” dagdag ni Quezon.

Kapag makapasok na ang Guimaras mangoes sa EU market, inaasahan ng mga kinauukulan sa Guimaras na 50% o kalahati ng kanilang 27,000 fruit trees ay mamumunga taon-taon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: Philippine News Agency