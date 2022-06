Kumpirmadong may COVID-19 ang isang residente ng Juban, Sorsogon na lumikas bunsod ng pag-alboroto ng Bulkang Bulusan, sabi ngayong Miyerkoles ng local health official.

Nauna nang nagpositibo sa antigen test ang nasabing evacuee pero positibo rin umano ang resulta ng kaniyang confirmatory RT-PCR test.

Binabantayan naman ang lagay ng 2 senior citizen na close contact ng evacuee.

"As of today, nagkaroon sila ng upper respiratory na infections," sabi ng rural health physician na si Dr. Edric Ian Vargas.

"Nag-RT-PCR na din sila so awaiting din lang kami for confirmation kung talagang with COVID infection," dagdag niya.

Tiniyak naman ng rural health unit na wala nang ibang close contact ang mga evacuee.

Turismo

Samantala, apektado naman ng pag-alboroto ng Bulkang Bulusan ang industriya ng turismo sa ilang lugar sa Sorsogon, gaya sa bayan ng Bulusan.

"Dahil [sa] pagputok, wala, umuunti 'yong sales namin kasi walang turistang dumadayo," sabi ng restaurant owner na si Garry Hagos.

Ayon kay Bulusan tourism officer Veronica Gallanosa, hangga't walang ipinapalabas na abiso na puwede silang magbukas, mananatiling sarado ang mga resort at pasyalan sa loob ng 6-kilometer extended danger zone ng bulkan.

"Pinapaliwanag namin talaga na it's safety over other things po pagdating sa turismo," sabi ni Gallanosa.

Pero bukas naman umano ang mga pasyalang nasa labas ng danger zone.

Sa bayan ng Irosin, araw-araw ang abiso na ipinapalabas ng tourism office kung magsasara o magbubukas ang mga resort, depende sa taya ng panahon at direksiyon ng hangin.

Balik-eskuwela naman simula Huwebes ang mga estudyante sa Juban pero may 4 na paaralang hindi muna pinayagang magbukas dahil hindi pa gaanong nalilinis mula sa abo.

Patuloy rin ang abiso ng mga awtoridad sa mga residente na huwag pumasok sa danger zone ng bulkan dahil nasa Alert Level 1 pa ito, na nangangahulugang puwede pang magkaroon ng muling pagsabog.

