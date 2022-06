Watch more News on iWantTFC

Sumuko ngayong Miyerkoles ang driver ng SUV na nakabundol ng isang security guard sa Manaluyong City.

Ayon sa suspek na si Jose Antonio Sanvicente, matinding takot at pangamba ang kaniyang naramdaman matapos ang insidente ng pagsagasa sa biktimang si Christian Floralde.

Todo-hingi rin siya ng tawad sa biktima.

"Hindi ko na po talaga maalala kasi blur na since noong nangyari. Hindi ko na maalala," ani Sanvicente.

Kasama ni Sanvicente ang kaniyang mga magulang nang humarap kay Philippine National Police officer-in-charge Vicente Danao Jr. at sinabi nilang maging sila ay natakot para sa kaligtasan ng kanilang anak.

Itinanggi rin ng mga magulang na pinoprotektahan sila ng ilang matataas na tao.

Natakot lang umano sila kaya inabot ng 10 araw bago sumuko ang anak.

"Hindi na kami capable na mag-isip, papaano pa, kasi hindi kami makakain, hindi kami makatulog," sabi ni Joel Sanvicente, ama ng suspek.

Itinuturing naman nang "case closed" ni Danao ang insidente.

"We consider this case solved considering that we already filed the case at 'yong ating person of interest or suspect voluntarily gave up," ani Danao.

Kusa ring isinuko ni Sanvicente ang kaniyang sasakyan.

Hindi inaresto ng mga pulis si Sanvicente habang hinihintay nila ang aksiyon ng piskalya tungkol sa reklamong isinampa ng Mandaluyong police laban sa kaniya.

Sa ngayon, hihintayin umano ng pamilya Sanvicente ang aksiyon ng piskalya bago malaman ang kanilang susunod na hakbang. Handa rin umano silang makipag-usap sa biktima.

— Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News