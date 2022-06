Deployment ng 500 Filipino hotel workers sa Israel, umusad na

TEL AVIV – Dumating na sa Holy Land ang 61 Filipino hotel workers nitong June 2. Sila ang OFWs na kasama sa unang batch ng 500 hotel workers na ide-deploy sa mga hotel sa Tel Aviv, Jerusalem, Nazareth, Caesarea, at Tiberias, maging sa mga resort at spas na malapit sa Dead Sea.

Mismong si Philippine Ambassador to Israel Macairog Alberto ang sumalubong sa kanilang pagdating sa Tel Aviv. Hinikayat ni Ambassador Alberto na pagbutihin at mahalin nila ang kanilang trabaho dahil umaasa ang kanilang pamilyang naiwan sa Pilipinas.

Handa namang tulungan ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa kanilang work-related issues. Binigyan sila ng briefing ni Labor Attaché Rodolfo Gabasan at Vice Consul Patricia Narajos na Assistance to Nationals Section Head.

Pinaliwanag ang mga serbisyong maaring maibigay sa kanila ng embassy at mga karaniwang problemang kinakaharap ng mga Pinoy workers sa Israel. Nakatanggap rin ang bagong dating na OFWs ng brochures na nakasaad ang maraming impormasyon tungkol sa Israel at maging ang mga importanteng contact numbers.

Ang deployment ng Pinoy hotel workers sa Israel ay bunga ng isang bilateral labor agreement na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Israel noong 2018. Matapos ito ay nagtulungan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Department of Labor and Employment, Israeli government agencies, Israeli tourism at hotel sectors para sa Pinoy hotel worker deployment.

Pero pansamantalang naantala ang implementasyon ng kasunduan ng Israel at Pilipinas hinggil sa Pinoy hotel workers dahil sa pandemya.

Ayon sa kasunduan, protekatado ang Filipino hotel workers mula sa abusive deployment agencies at mayroon din silang mga benepisyo tulad ng health insurance, pension savings, at competitive salaries.

Ang hotel sector ang second labor market na binuksan ng Israel para sa OFWs kasunod ng caregiving. Sa kasalukuyan, mga Pilipino at Jordanians lang ang mga dayuhang pinapayagang magtrabaho sa hotel workforce ng Israel.

May mga pag-uusap ring magaganap sa pagitan ng Israeli at Filipino authorities para buksan sa OFWs ang ibang mid-level management positions, maging ang mga posisyong concierge at front desk sections.

Maging ang Filipino culinary graduates sa kitchen at bar services ay maaring makinabang sa hinaharap sa pagbubukas ng Israeli hotel industry ng para sa mga Pilipino.

Maari ring ihirit sa mga susunod na taon ang on-the-job training arrangements para sa Filipino students. Bukod sa hotel industry, may malaki ring oportunidad para sa OFWs ang Israeli aerospace at medical sectors.

