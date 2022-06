Commuters group sang-ayon sa taas-pasahe ng provincial bus

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Bukas ang grupo ng mga commuter sa hirit na P0.30 hanggang P0.40 kada kilometrong dagdag-pasahe ng mga provincial bus.

Paliwanag sa Teleradyo ni Lawyers for Commuters Safety and Protection President Atty. Ariel Inton, handa silang pag-usapan ang dagdag-pasahe lalo't noong 2018 pa nagtaas ng pasahe ang mga bus.

Noon aniya ay nasa P40 hanggang P45 kada litro lang ang wholesale price ng petrolyo, kumpara sa higit P80 kada litro na wholesale price ngayon.

Ayon kay Inton, hindi lang commuter kung 'di pati ang ekonomiya ay maaapektuhan kapag wala nang masakyan ang mga pasahero.

Kapag aniya napagbigyan ang mga hirit ng mga bus na inaaasahan na darami ang mga papasadang provincial bus at maeenganyong sumakay ang mga car owner.

Sa ngayon kasi aniya, sinabi ni Inton na nasa 30 percent na lang ang mga bumibiyaheng bus at hindi ito sapat kung darami pa ang mga pasahero.

"Kapag resonable ang pagtaas, wala naman kaming magiging pagtutol dyan. Kasi in the long run, yan po an makakatulong sa mga commuters kasi dadami po ang bibiyahe," ani Inton.

"Asahan natin na yung car owners, magshi-shift po yan sa pampublikong sasakyan. Halimbawa, yung everyday commuters na galing sa karatig probinsya na nagtatrabaho sa Metro Manila, ang masasakyan po niyan yung mga provincial buses," dagdag niya.

Muli namang iniapela ng commuters group na suspendehin ang excise tax sa harap ng sunod-sunod na sir sa presyo ng petrolyo.

Nakatakdang ihain ng grupo ng provincial buses ang hirit nilang taas-pasahe.