Biyahe sa LRT-1, naantala dahil sa nasirang tren

MAYNILA - Naantala ang mga biyahe ng tren sa ilang istasyon ng LRT-1 nang higit kalahating oras Miyerkoles ng hapon dahil sa pagkasira ng isang light rail vehicle sa Tayuman Station.

Ayon sa mga post ng Light Rail Manila Corporation sa social media bago-mag-alas-5 ng hapon, unang naglatag ng speed restriction sa mga biyahe mula Baclaran papuntang Balintawak matapos tumigil ang tren sa northbound track ng Tayuman.

UPDATE: As of 4:48 PM, June 15, 2022 - ⚠️ A 25kph speed restriction has been put in place from Baclaran to Balintawak. Technician is already on board working the fault of affected LRV. Please allow additional travel time of about 8 minutes ⚠️