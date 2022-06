Bilateral healthcare cooperation ng PH at Germany, pagtitibayin

BERLIN - Pinirmahan ni DOLE Secretary Silvestre Bello III at ni Dr. Karl Lauterbach, Secretary ng Federal Health ng Germany ang isang Memorandum of Understanding (MOU) na magbibigay ng pagkakataon para makapasok ang mas maraming Filipino healthcare professionals sa Germany.

Isa ito sa pakay ni Bello sa katatapos niyang pagbista sa Europa noong nakaraang linggo. Ang MOU ay magko-complement sa Triple Win Project (TWP), ang landmark government-to-government agreement na pinirmahan ng dalawang bansa noong 2013.

Dahil sa bagong kasunduan, mas mapapabilis ang existing private recruitment track para sa nurses at iba pang healthcare professionals tulad ng physiotherapists, radiographers, occupational therapists na nagnanais na makapasok sa German labor market.

Bukod sa healthcare workers, sinusulong din ng Germany at Pilipinas ang pagpasok ng iba pang Filipino skilled workers at professionals sa Germany, tulad ng electronics at electrical mechanics, plumbers, pipefitters, cooks, waiters, at hotel receptionists.

Layon ng TWP at ang bagong kasunduan na magkaroong ng fair at orderly migration ng OFWs mula Pilipinas patungo sa Germany.

Kasalukuyan may humigit kumulang na 6,000 Filipino nurses sa Germany. Mula sa bilang na ito, may 2,000 ang nakapasok sa Germany sa pamamagitan ng TWP, at 4,000 sa pamamagitan ng private track.

Nangangailangan ang Germany ng karagdagang 400,000 bagong manggagawa at professionals mula sa iba’t ibang propesyon at skills sa susunod na mga taon.

