MAYNILA — Binura ng Commission on Elections (Comelec) ngayong Miyerkoles ang mga backup file na ginamit sa katatapos na halalan noong Mayo.

Sa live streaming ng Comelec, ipinakita ang isa-isang pagsimot sa laman ng 3 portable hard drive na nakatago sa memory configuration room sa warehouse ng ahensya sa Santa Rosa, Laguna.

Kabilang sa mga datos na binura ang serialized ballots at SQL dump files kasama ang project of precincts, impormasyon ng kandidato at references na ginamit.

Off-limits sa mga tauhan ng media ang pagbubura, pero nakabantay ang mga political parties at citizens’ arm group sa proseso.

Inabot ng nasa 18 minuto ang buong proseso ng pagbubura sa lahat ng mga datos.

Sinelyuhan din ang 2 computer na ginamit sa proseso at muling itinago ang mga portable hard drive.

—Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News