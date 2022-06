Alamin ang mga lugar sa Pilipinas na tourist magnet sa Czech tourists

PRAGUE – Nagbukas na ang Pilipinas para sa international tourism mula pa noong Pebrero. Kaya ito rin ang masayang ibinalita ni Philippine Ambassador to the Czech Republic Ombra Jainal, sa isang breakfast meeting kasama ang Czech travel and tour companies kamakailan.

Ang isang Czech tourists ay maaring makapasok sa Pilipinas kahit walang visa at maaring magtagal sa bansa sa loob ng 30 araw.

Kailangan lang magpakita ng COVID-19 vaccination certificate at negative RT-PCR test na ginawa 48-oras bago ang departure sa kanilang port of origin.

Tatanggapin din ang lab-taken antigen test 24-oras bago ang departure mula sa point of origin. Ikinatuwa ng naman ng Czech tour operators ang pagbubukas ng Pilipinas pasa sa Czech tourist.

“Our tourism industry actors are vaccinated against the virus; thus, ensuring the health and safety of both local and foreign tourists in the Philippines,” pahayag ni Ambassador Jainal.

Ayon sa Department of Tourism, may 115 bagong tourism circuits sa buong Pilipinas na pwedeng piliin ng mga turista mula sa Czech Republic. Naka-pokus ang mga ito sa culinary, history, nature, wellness at farm tourism para sa new normal travelers. Nananatili pa ring tourist magnet ang Siargao, Palawan, Cebu, Bohol, Manila, Banaue at Boracay.

Magiging aktibo rin ang airline partners tulad ng Emirates, at Philippine Airlines (PAL) para sa international at domestic routes na gagamitin ng mga Czech tourist sa kanilang biyahe papasok ng Pilipinas at paglilibot sa kapuluan.

Pasisiglahin muli ng turismo ang airline industry hindi lang sa Europa kundi sa mga tourist destinations sa Asya tulad ng Pilipinas.

Anim na Philippine companies ang lumahok naman sa virtual business to business (B2B) meetings, kasama ang Czech tour agents.

Source: DFA website