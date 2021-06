Pagbabakuna ng mga bata posible sa 4th quarter ng 2021: IATF

MAYNILA - Pinagaaralan na ng IATF ang pagbabakuna ng mga bata laban sa COVID-19, ayon kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr.

Sa pagdinig ng Senado nitong Martes, sinabi ni Galvez na kung sakaling may available na bakuna para sa mga bata, pwede na sila mag-umpisa sa 4th quarter ng taon.

"Sabi po ng mga expert natin, basta available na po 'yung vaccine ... pwede na po tayong magkaroon ng pagbabakuna, most likely mga 4th quarter na po," ani Galvez.

Tatlo umano ang bakunang pinagaaralang gamitin para sa mga menor de edad - ang mga COVID-19 shots ng Pfizer, Moderna at Sinovac.

Ayon kay Galvez, pwede gamitin sa 12-15 anyos ang Pfizer, habang sa mga batang edad 12-17 naman ang Moderna. Sa Sinovac, 3-anyos pataas ang tinitingnan na pwede bakunahan.

Napagusapan na rin umano ng IATF ang posibleng pagpayag ng face-to-face classes kapag nabakunahan na ang karamihan ng mga guro, estudyante at school personnel.

"Talagang kailangang kailangan natin magbukas ng mga school," ani Galvez.

Matatandaang sinabi ng opisyal na 60 milyong karagdagang bakuna ang kailangan para mabakunahan ang mga menor de edad sa bansa.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

