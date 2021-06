P1.6-M halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa mga buy-bust sa Marikina

Watch more in iWantTFC

Dalawang magkahiwalay na anti-illegal drugs operation ang ikinasa ng Marikina City Police na nagresulta sa pagkakahuli ng ilang kilalang drug suspek sa lungsod.

Top 5 at Top 9 sa priority database on illegal drugs ng Eastern Police District sina alyas Rudy at alyas Joy na mga target sa unang buy-bust operation.

Matunog na umano ang mag-asawa sa pagbebenta ng ilegal na droga at nabilhan ng poseur-buyer ng P500 halaga ng hinihinalang shabu.

Nakuhanan pa sila ng nasa 80 gramo ng hinihinalang shabu na abot umano sa P544,000 ang halaga.

Higit P1.1 milyong halaga ng hinihinalang shabu naman ang nasamsam sa isa pang buy-bust sa Barangay Tumana.

Tatlong drug suspect ang huli kung saan isa sa kanila ay tinaguriang newly identified high-value individual, ayon sa mga pulis, dahil sa pagtutulak niya ng droga sa lugar.

Inaalam pa ang koneksyon ng dalawa pa niyang kasamang inabutan nang mangyari ang operasyon.

Hawak na ng Marikina police ang 5 drug suspects na kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.