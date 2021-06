Mga gym handa nang magbukas kahit limitado ang kapasidad

Watch more in iWantTFC

Tatlong buwang walang trabaho si Gelli Matias kaya kung ano-ano umanong raket ang ginawa niya para kumita.

Laking pasasalamat tuloy ni Matias dahil simula Miyerkoles, balik-trainer na siya sa isang fitness gym.

"Sobrang saya kasi makakabalik na kami sa trabaho," ani Matias.

Handa nang magbukas ang isang sangay ng Slimmers World, kung saan kailangan pre-booked ang workout at limitado lang ang oras sa gym.

Todo-linis naman ang mga tauhan ng Fitness First sa Trinoma, Quezon City para sa reopening sa Miyerkoles.

Ayon kay Jet Lim, area manager ng gym, kailangan munang magpa-book bago makapag-ehersisyo sa gym at magsuot ng face mask habang nagwo-workout.

"It has to be an appointment basis only... maximum of 1 hour and a half, doon lang sila allowed per booking per day," ani Lim.

Nilinaw naman ni Trade Secretary Ramon Lopez na puwede lang tumanggap ang mga gym ng 20 porsiyento ng kapasidad at 30 porsiyento kapag may safety seal ito.

Indoor dining

Pagdating naman sa indoor dining sa Metro Manila at Bulacan, puwedeng tumanggap ang mga kainan ng 40 porsiyentong kapasidad at 50 porsiyento kung may safety seal.

Ayon kay Adrian Dimacali, human resource and legal director ng Mary Grace Cafe, malaking tulong din sa mga restaurant ang pag-igsi ng curfew sa Metro Manila.

"Dadami 'yong customers namin both sa take-out side pati sa dine-in at dahil doon, mas maraming trabaho ang mabibigay namin sa tao namin," ani Dimacali.

Simula kasi ngayong Martes, alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-4 ng madaling araw na lang ang curfew, kompara sa dating nagsisimula sa alas-10 ng gabi.

Dahil sa inatras na curfew hours, hinabaan na rin umano ng SM Malls simula ngayong Martes ang kanilang operating hours mula alas-10 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi.

Tiniyak naman ng pamunuan ng Trinoma na nakaalerto ang kanilang marshal para manita at magpaalala sa lahat na sumunod sa safety protocols.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News