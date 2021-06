MECQ areas ipaprayoridad ng IATF sa COVID-19 vaccine deployment

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sinabi ng Inter-Agency Task Force na ipaprayoridad na sa vaccine deployment ang mga lugar na nasa modified enhanced community quarantine (MECQ) kabilang ang Cagayan de Oro.

Ito ay matapos magbitaw ng pahayag si Cagayan De Oro Rep. Rufus Rodrigo na isinisisi niya kay vaccine czar Carlito Galvez na ang pagkamatay sa COVID-19 ng maraming taga-Cagayan de Oro dahil hindi nakarating sa kanila ang hiniling nilang bakuna.

"Magre-recalibrate na po tayo, ibig sabihin 'yung mga mga naka-MECQ ay magkakaroon na ng mas maraming doses ng bakuna. ASAP na po 'yan dahil directive po ni Pangulong Duterte kagabi so magre-recalibrate agad ngayon," ani IATF co-chair Karlo Nograles.

Sa isang pagdinig noong Lunes, sinabi ni Rodriguez na noong Mayo pa siya sumulat sa IATF at kay vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. para agad na magpadala ng mas maraming bakuna sa lalawigan.

"People died because of the inactivity of the vaccine czar. Let me state that on the record, because if you were able to give those cities which are very high… Andoon na eh many times nasabi na ngayon pa pala June, July pa pala nila papadala ang bigger share for those which are having COVID-19 higher rates," ani Rodriguez.

Aabot sa 8,751 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa siyudad mula Hunyo 12, kasama rito ang 1,641 aktibong kaso at 384 na namatay.

Itinanggi naman ng Malacañang na pinabayaan ng gobyerno ang Mindanao at ang iba pang lugar sa Pilipinas pagdating sa pamamahagi ng COVID-19 vaccines.

"Hindi po totoo 'yan na ginipit natin ang ibang parte ng Pilipinas. Inuna lang natin 'yung una na pinakamataas ang numero. Pero ngayong tumataas po sa iba nagpapadala tayo ng karagdagang bakuna, sa mga lugar na 'yan at saka ang pagkalat po ng sakit, hindi po 'yan dahil sa kawalan ng bakuna. 'Yan po ay dahil bumaba ang compliance with minimum health requirements," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sa higit 12 milyong COVID-19 vaccine doses na dumating sa Pilipinas, nasa 6.68 milyon o 52 porsiyento pa lang ang binili ng gobyerno habang ang iba ay donasyon.

Sa datos naman ng Department of Health ay nasa P17.1 bilyon o 24 porsiyento ng allotment na P70.1 bilyon ang nai-obligate o nai-commit nang bayaran sa tatlong manufacturer, habang P9.7 bilyon ang naibayad na.

Kahit wala pa sa kalahati ng allotment ang nagagastos, humihingi na ang Department of Budget and Management ng dagdag na P25 bilyon na alokasyon mula sa Kongreso.

Ipambibili naman ito ng dagdag na bakunang maaaring iturok sa mga menor de edad.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News