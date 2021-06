Mahabang quarantine sa mga OFW, inireklamo sa pagdinig sa Senado

MAYNILA - Dahil sa tagal ng pagpapa-quarantine sa mga overseas Filipino worker, ang pakiramdam ng ilan ay discriminated sila at hindi welcome umuwi sa bansa bagama't tinatawag silang "bagong bayani".

Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Susan Ople, pangulo ng Blas F. Ople Policy Center, payag namang magpa-quarantine ang mga OFW bilang pag-iingat sa mga variants ng COVID-19 pero napakatagal umano ng 10 araw na mandatory quarantine para sa kanila na gustong gustong makasama ang pamilya.

Ilan din aniya sa umuuwing OFW ay nabigyan na ng kumpletong bakuna mula sa bansang pinanggalingn.

"Kawawa naman po yung mga OFW. Feeling na nga nila sila yung unwelcome modern-day hero eh. And sa IATF po masakit po marining sa amin, may narinig kami na, may nagsabi sa IATF na baka naman pekehin nila yung vaccination cards nila. Hindi po ganyan yung OFWs natin, ang dami po diyan ang tatagal na sa mga employers bakit naman nila i-jeopardize trabaho nila para mampeke ng vaccinaiton card," ani Ople.

Tanong din umano ng mga OFW kung bakit matagal silang ipinapa-quarantine kahit nabakunahan na sila sa ibang bansa pero hinahayaan namang mamasyal ang mga senior citizen na nakadalawa nang bakuna at mayroon ding mga foreign investors na exempted umano sa quarantine.

Dahil dito, humihingi sila ng dayalogo sa Inter-Agency Task Force para mapag-usapan ang hiling na mas maiksing quarantine period.

Ayon naman kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., iilan lang ang foreign investors o foreigner na binigyan ng IATF ng exemption sa protocol at ang mga iyon ay highly technical people na kailangan sa power industry.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more in iWantTFC