Mga kabataan, hinimok na maging parte ng kampanya vs climate change

MAYNILA - Hinikayat ng iba’t ibang mga ahensiya ng pamahalaan at mga eksperto sa usapin ng climate change nitong Martes ang mga kabataan para maging bahagi ng kampanya sa paglaban sa tumitinding epekto ng climate change sa bansa at sa buong mundo.

Sa online forum na inorganisa ng Sulong Pilipinas, inilatag ng ilang ahensiya ng pamahalaan at private sector ang mga pag-aaral sa epekto ng climate change at ano ang mga kinakailangang gawin para mabawasan ang epekto nito sa mga susunod na taon.

Ayon kay Finance Secretary Sonny Dominguez na tumatayong convenor ng Sulong Pilipinas at chairperson designate ng Climate Change Commission, malaki ang gagampanang tungkulin ng mga kabataan ngayon para labanan ang climate change, lalo na't sila ang pinakaapektado nito.

"People do not realize it, but climate change will hit us like a tsunami if we continue to do nothing about this worsening crisis. It could wipe away all of our economic gains in one go if we failed to mitigate it," ani Dominguez.

"It is you, who are young people of today, who will face its worst effects as bearers of the future. The youth who will have to live through 2030 and beyond have the greatest stake in overcoming this crisis," dagdag ng opisyal.

Malaking bagay ayon kay Dominguez ang pagkakaroon ng climate literacy.

Sa pamamagitan daw ng Sulong Pilipinas, layon ng grupo na itaas pa ang public awareness o kaalaman ng publiko sa matinding epekto ng climate change.

“We need your determination to build a greener, healthier and climate resilient future. We want you to use your talents, knowledge and passion to achieve our climate ambition. Your fresh insights and perspectives will be valuable in the formation of government policies today that will help shape the course of your future."

Hinamon naman ni House Deputy Speaker at Antique Representative Loren Legarda ang mga kabataaan na umaksyon na ngayon para labanan ang tumitinding epekto ng climate change.

“If you’re curious, start with at least a few of those plants that you always eat or use in your kitchen. Grow your own food. When you implement ecological solid waste management law, paghihiwalay ng bote, lata at plastic, you can actually grow on recycled containers,” ani Legarda.

Makatutulong din aniya ang paggamit ng recycled bags mula sa mga lumang damit o anomang recyclable materials, at ang hindi na pagtangkilik sa paggamit ng single-use plastics.

Para sa mga guro, ang hamon ng mambabatas, magkaroon ng mga school projects na magbebenepisyo ang kalikasan gaya ng pagtatanim ng kawayan, mangroves at sea grass.

Naniniwala si Legarda na malaki ang maitutulong ng mga kabataan na maninindigan para sa kalikasan.

Suportado ng Department of Finance ang isinusulong na pag-regulate sa paggamit ng single-use plastic.

PATULOY NA PAG-INIT NG PANAHON, PAGLAKAS NG BAGYO

Sa presentation ni Science Undersecretary at Phivolcs Director Renato Solidum, inilatag ang mga resulta ng pag-aaral na talagang mas umiinit ang temperatura ng mundo at ng Pilipinas dahil sa climate change.

Sa nakalipas na 65 taon o simula 1951 hanggang 2015, naitala aniya ang 0.68 degree centigrade na pagtaas sa annual mean temperature.

Nagkaroon din aniya ng pagtaas ng bilang ng mas malalakas na bagyo sa bansa, na may maximum sustained winds na aabot sa mahigit 170 kilometers per hour, o signal number 4 hanggang signal number 5.

Posible pa umanong lumala ito.

"Based on model projections, there will be increases in the rainfall extremes. Both 1-day and multi-day extreme rainfall day events are expected over many areas in Luzon and in some parts of Mindanao by the end of the 21st century. These extreme rainfall can lead to possible floods or landslides," paliwanag ni Solidum.

Sinabi pa niya na dahil mayroon namang mga data o resulta ng climate projection information, maaari itong magamit sa paglikha ng mga information scenarios sa mga posibleng magiging epekto nito sa bansa para makapaghanda ng mga solusyon dito.

JEEP MODERNIZATION

Samantala, idinipensa naman ng Department of Transportation ang modernization program nito sa mga tradisyunal na pampasaherong jeepney sa bansa, bilang bahagi ng anila’y kampanya ng kagawaran para labanan ang greenhouse gas emission at climate change.

Ayon kay Transportation Assistant Secretary Maria Shielah Napalang, noong 2016, ang transportation ang ikatlo sa nagpalala ng greenhouse gas emission, kasunod ng agriculture at energy sector.

Paliwanag ni Napalang, ang pangunahing layunin ng jeepney modernization program ay para tiyaking mapapabuti ang mobility o paggalaw ng tao sa pamamagitan ng mas maayos na public transportation.

“Gusto ko pong i-dissuade yang idea na yan (Jeepney modernization program), the [public utility modernization program) is a program that is geared towards improving your public transportation system," paliwanag niya.

"Only by improving your public transportation system can you encourage people to move out of their private vehicles to use your public transportation," dagdag niya.

Sinabi ni Napalang na batay sa pag-aaral ng United Nations noong 2018, tinatayang 55 porsiyento ng populasyon ng mundo ay nasa urban center at inaasahang lolobo pa sa 68 porsiyento sa 2050.

Sa Pilipinas, ayon kay Napalang, noong 2015, nasa 51.2 porsiyento na ng popolasyon ng mga Pinoy ang naninirahan sa urban areas.

Ibig aniyang sabihin, mas maraming tao, kaya mas malaki rin ang pangangailangan sa transportation. Kaya importante aniya ang pagkakaroon ng maayos na public transportation.

Ayon kay Climate Change Commission Commissioner Rachel Anne Herrera, maging ang pribadong sektor ay katuwang sa pagkakaroon ng sustainable na mga produktong hindi nakakasira sa kalikasan.

“Ang kailangan nalang dito ay magtulungan talaga tayo, because we have the same framework. We all acknowledge that the circular is economy, it is good for the environment, it is good for business and actually there’s no other way to go if we all want to survive. And sila mismo nagsabi, there is no planet B," sabi ni Herrera.

"What is really more important is the shift in mindset, yung behavioral change, change in management style in consumption and production.”

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

