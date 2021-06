Ilang senador ipinarerekonsidera sa IATF ang ilang protocol sa mga umuuwing OFW

MAYNILA - Ilang senador ang nanawagan sa IATF na maging flexible sa kanilang panuntunan para sa mga umuuwing Pilipino mula sa ibang bansa.

Sa session ng Senado nitong Martes, sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na may mga pagkakataong dapat magkaroon ng adjustment at hindi dapat masyadong mahigpit sa panuntunan.

Inihalimbawa ni Lacson ang kaniyang staff na nagpunta sa US para bisitahin ang asawa doon. Pagbalik niya sa bansa, bagaman mag-isa lang sa bahay, ay sa hotel siya pinag-isolate ng 6 na araw, na kung saan P10,000 ang halaga bawat gabi.

Na-swab test lang umano ang kaniyang staff sa ika-5 araw, at nagbayad ng P2,000 para sa airport transfer.

"You can just imagine, kung ordinary employee uuwi dito, P87,000 agad tanggal sa savings. So more than the inconvenience is yung gastos ... We cannot be too stiff, too stringent. May mga occasion na flexible tayo," ani Lacson.

Ayon kay Health Sec. Francisco Duque III, tinatalakay na nila ni Interior Sec. Eduardo Año ang sistema ng verification ng vaccine certificate na nakuha sa ibang bansa. Maaari aniyang gawin ito sa pakikipag-ugnayan sa mga embahada at konsulado dahil sa ngayon, wala pa namang international database ng mga nabakunahan na.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC