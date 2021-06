ICC prosecutor nais siyasatin ang drug war; Duterte dededmahin ang imbestigasyon

MAYNILA — Sa bisperas ng pagtatapos ng kaniyang termino, ginulantang ni outgoing International Criminal Court (ICC) Prosecutor Fatou Bensouda ang mga Pilipino nang ianunsiyo niya Lunes ng gabi (sa Pilipinas) na humihingi siya ng permiso na imbestigahan ang war on drugs sa Pilipinas.

"Today, I announce that the preliminary examination into the situation in the Republic of the Philippines has concluded and that I have requested judicial authorization to proceed with an investigation," ani Bensouda sa isang pahayag.

Aniya, sa kaniyang paunang pagbulatlat sa isyu ng drug war, nakakuha sya ng sapat na ebidensiya para maniwalang may batayan ang bintang na nagkaroon ng crime against humanity of murder sa Pilipinas mula Hulyo 2016 hanggang Marso 2019.

Nais ni Bensouda na bigyan ang kaniyang opisina ng awtoridad ng Pre-Trial Chamber ng ICC para magsagawa ng mas masusing imbestigasyon.

Sa kaniyang liham sa chamber, mabibigat na obserbasyon ang ibinahagi ni Bensouda.

"Information obtained by the Prosecution suggests that state actors, primarily members of the Philippine security forces, killed thousands of suspected drug users and other civilians during official law enforcement operations," aniya.

"Markedly similar crimes were committed outside official police operations, reportedly by so-called 'vigilantes', although information suggests that some vigilantes were in fact police officers, while others were private citizens recruited, coordinated, and paid by police to kill civilians," dagdag niya.

(Sa impormasyong nakalap ko, may tsansang mga galamay ng pamahalaan, partikular ng mga pulis at militar, ang pumatay sa libo-libong drug suspects at iba pang sibilyan. Ang iba dito ay vigilantes, pero may posibilidad ding sila ay mga pulis, batay sa mga impormasyon.)

Sa pagtataya niya, nasa 12,000 hanggang 30,000 ang pinaslang mula Hulyo 2016 hanggang Marso 2019.

Giit pa ni Bensouda, tila ginawa ang mga pagpatay alinsunod sa utos ng mga nakatataas sa gobyerno.

"State officials at the highest levels of government also spoke publicly and repeatedly in support of extrajudicial killings, and created a culture of impunity for those who committed them," aniya.

Bukod sa mga pagpaslang noong 2016 hanggang 2019, nais rin ni Bensouda silipin ang mga pagpatay sa Davao noong 2011 na kahinahinala ang pagkakatulad sa drug war killings.

Pero sabi ng Palasyo nitong Martes, walang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na makipagtulungan sa imbestigasyon hanggang matapos ang termino nito sa 2022.

"This is now a political issue. Hinding-hindi magko-cooperate ang Presidente hanggang tapos ng kaniyang termino sa June 30, 2022," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Giit pa ni Roque, wala nang karapatan ang ICC na mag-imbestiga lalo't tumiwalag na ang Pilipinas dito noong 2019.

Ayon kay Bensouda, bagama't naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong Marso 17, 2019, may hurisdiksyon ang ICC sa mga krimeng umano'y nangyari sa bansa noong panahong saklaw pa ito ng korte.

Katwiran pa ni Roque, umiiral naman daw ang sistema sa Pilipinas para panagutin ang mga may sala sa pagpatay, kaya di na umano dapat sumawsaw ang ICC sa isyu.

"Lahat po ng mga kaso kung saan may namatay in the course of a police operation ay iimbestigahan. Hindi po natin kinailangan ang mga dayuhan na mag-imbestiga... dahil gumagana po ang sistemang legal sa Pilipinas," sabi ni Roque.

Pero para sa maraming rights groups, ang ICC probe ay hakbang sa pagkamit ng hustisya sa mga walang habas na pinaslang sa giyera kontra droga ng pamahalaan.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC